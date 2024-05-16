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        Antalya'da 'rüşvet' soruşturması; Milli Emlak şefi ve harita mühendisi gözaltında

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Emlak şefi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:55
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        Antalya'da 'rüşvet' soruşturması; Milli Emlak şefi ve harita mühendisi gözaltında
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Emlak şefi A.Ö. ve harita mühendisi A.U., hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

        Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. 'Rüşvet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan A.Ö. ve harita mühendisi A.U. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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