Antalya'da 'rüşvet' soruşturması; Milli Emlak şefi ve harita mühendisi gözaltında
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Emlak şefi A.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Emlak şefi A.Ö. ve harita mühendisi A.U., hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. 'Rüşvet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan A.Ö. ve harita mühendisi A.U. gözaltına alındı.
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