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        Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-1 ile geçti

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:05
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        Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-1 ile geçti
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci maçında Hollanda’yı 3-1 mağlup etti.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay-yıldızlılara destek oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanları ilk seti 11 sayı farkla 25-14 kazandı. İkinci set Hollanda’nın baskısıyla başladı. Ancak Filenin Sultanları bu sette de 6 sayı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve seti 25-23 kaybetti.

        Üçüncü sete üstün başlayan ay-yıldızlılar tamamına yakınını önde götürdüğü seti 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Filenin Sultanları dördüncü sette büyük bir bölümünü önde götürerek seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Toplam 102 dakika süren karşılaşma sonucunda Hollanda’yı mağlup eden Filenin Sultanları Milletler Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

        Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, milli voleybolcu Cansu Özbay ve Hollandalı voleybolcu Jasper, mücadele içindeki centilmence davranışlarından dolayı yeşil kart ile onurlandırıldılar.

        Ay-yıldızlılar turnuvadaki üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.

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