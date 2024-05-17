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        TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vize başvurularında ret oranı yüzde 16,1'e yükseldi

        TÜRKİYESeyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu'nun yeni açıklanan Schengen vize istatistiklerine göre, 2019'da yüzde 9,7 olan Türk vatandaşlarının başvurularına ret oranının, 2023'te yüzde 16,1'e yükseldiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:05
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        TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vize başvurularında ret oranı yüzde 16,1'e yükseldi
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        TÜRKİYESeyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu'nun yeni açıklanan Schengen vize istatistiklerine göre, 2019'da yüzde 9,7 olan Türk vatandaşlarının başvurularına ret oranının, 2023'te yüzde 16,1'e yükseldiğini söyledi. 2024 yılında vize müracaatı yapabilmenin dahi ayrı bir başarı olduğunu belirten Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının ret oranının Çinlilere göre yaklaşık 3 kat fazla olduğunu açıkladı.

        Yaz dönemi yaklaşırken yurt dışı seyahate gitmeyi düşünen vatandaşların planları, vize engeline takılıyor. Schengen bölgesi ülkeleri, sınırlı kontenjanların dolması gerekçesiyle vize randevularını mayıs ayı sonuna kadar kapatmış durumda. İtalya'nın randevuları haziran ayı sonuna kadar kapalıyken, ilk kez ABD vizesine başvuracak vatandaşlara ancak 2025 yılının eylül- ekim dönemine randevu veriliyor.

        Vize süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemiden hemen sonra yoğunlaşarak başlayan vize sorununun her sene arttığına dikkati çekti. Vize aracı kurumlarının, seyahat acentelerinin yurt dışı tur satışları kapsamındaki müracaatlarını kabul etmediğini kaydeden Bağlıkaya, bu nedenle yurt dışına tur düzenleyen üyelerinin işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.

        'RANDEVU PARALARI İADE EDİLMİYOR'

        Vize randevularında 2023'ün ortasından beri fiili olarak sorun yaşandığını, gece yarısı açılan sınırlı kotanın da yeterli olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Şu anda randevular kapatılmış durumda. Çok sınırlı sayıda ve nadiren gece yarıları randevu için kota açılabiliyor. O kotayı da kim kaparsa, kim internetten oraya ismini yazdırırsa onlar randevu alabiliyor. Randevu sıkıntısı had safhada. Aracı kurumlar randevuları, kendi kurdukları acentelere tahsis etmiş vaziyette. Yaklaşık 80 euro vize ücreti, 40 euro civarında da randevu parası var. Randevu paraları iade edilmiyor" dedi.

        2023'TE 1 MİLYON 55 BİN VİZE MÜRACATI

        Bağlıkaya, 2019 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının yüzde 9,7 seviyesinde olduğunu belirterek, "Avrupa Komisyonu'nun dün açıklanan son verilerine göre, ret oranı 2023 yılında yüzde 16,1 düzeyine yükseldi. 2023 yılında 1 milyon 55 bin vatandaşımız vize müracaatı yapabildi" diye konuştu.

        Kontenjan sıkıntısından dolayı vize başvurusu yapamayan vatandaşların sayısının müracaat yapabilenlerin katbekat üzerinde olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Özellikle 2024 yılı itibarıyla vize müracaatı yapabilmek dahi ayrı bir başarı. Müracaat edilemediği için maalesef vize talep edenlerin yüzde kaçının randevu alabildiğini de tam olarak bilemiyoruz" dedi.

        TÜRKLERE RET, ÇİNLİLERİN 3 KATI

        Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan 2023 yılı Schengen vize istatistiklerini de değerlendiren Bağlıkaya, "Müracaat ve ret oranlarını başka ülkelerle mukayese ettiğimizde de vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Örneğin Çin'den 2023 yılında Schengen vizesine müracaat edenlerin sayısı 1 milyon 117 bin, ret oranları yüzde 5,5. Neredeyse müracaat eden sayılarımız aynı ama ret oranları bizim 3'te birimiz kadar" diye konuştu.

        SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ ELİNDEN ALINIYOR

        Türk vatandaşlarının vizeye müracaatlarının dahi engellendiğine vurgu yapan Bağlıkaya, "Vize vermemek ilgili ülkenin kendi politikası olabilir ama vizeye müracaat dahi edilememesi gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bu süreçte en büyük zararı görenler de seyahat acentelerimiz. Sorunun bir an evvel çözüme ulaşmasını temenni ediyorum. Bunun çözümü, seyahat acentelerinin gücünü ve boyunu çok aşan bir iş. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın müdahaleleriyle çözüme kavuşabilir. Önceleri güvenlik ve kontenjanla bağlantılı olduğu lanse edilen bu konu, artık bir insanlık sorununa dönüştü. İnsanların seyahat özgürlüğü elinden alınıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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