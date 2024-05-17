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        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

        STAT: Corendon Airlines Park HAKEMLER: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan DuranANTALYASPOR: Leite - Mert Yılmaz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:35
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        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1
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        STAT: Corendon Airlines Park

        HAKEMLER: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran

        ANTALYASPOR: Leite - Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Kaluzinski, Saric (Dk. 75 Milosevic), Assombalonga, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Larsson, Buksa (Dk. 81 Emre Uzun)

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev (Dk. 90+1 Deniz Eren Dönmezer) - İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Abdulsamet Burak, Atal, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Maestro (Dk. 55 Yusuf Barasi), Michut, Alioui (Dk. 46 Aimbetov), Mendoza

        GOLLER: Dk. 30 Mendoza (K.K), Dk. 74 Mert Yılmaz (Antalyaspor), Dk. 65 Aimbetov (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Mert Yılmaz (Antalyaspor), Atal (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 37'nci haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

        2'nci dakikada Adana Demirspor atağında İsmail Çokçalış'ın pasında Tayfun Aydoğan ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun aşırtma şutunda kaleci Leite'yi aşan topu Veysal Sarı, kale çizgisinden uzaklaştırdı.

        19'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'da kaldı.

        30'uncu dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Assombalonga'nın kafa vuruşunda Mendoza'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

        59'uncu dakikada Larsson'un pasıyla Buksa ceza sahasında topla buluştu. Buksa'nın şutunda meşin yuvarlak Magomedaliyev'de kaldı.

        65'inci dakikada sol kanattan Adana Demirspor atağında Atal'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aimbetov'un vuruşu golle sonuçlandı: 1-1.

        74'üncü dakikada Antalyaspor'un sol kanattan atağında Safuri'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Mert Yılmaz'ın sert şutunda top üst direğe çarpıp kale çizgisini geçti: 2-1.

        Karşılaşmayı ev sahibi Antalyaspor 2-1 kazandı.

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