İstinat duvarına çarpıp alev alan otomobildeki Polonyalı 2 turist öldü

Otomobilin yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, otomobilden alev yükselirken, çevredekilerin 'Adam yandı' sözleri yer aldı.

İnceleme yapan ekipler, Zbigniew Piotr Kurzepa'nın sürücü kapısının dışında yerde, Magdalena Maria Kulik'in ise yolcu koltuğunda sıkışmış cesetleriyle karşılaştı. Alanya'ya tatile gelen turistlerin kiraladıkları otomobilde, ilçede geziye çıktığı öğrenildi. Kulik ve Kurzepa'nın cenazeleri, Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü.

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