Antalyaspor, Alex de Souza'nın görüntülü mesajını paylaştı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza'nın görüntülü mesajını yayınladı.

Sezon sona erinde Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak olan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından Alex de Souza'nın görüntülü mesajı paylaşıldı. Görüntülerde Alex, şunları söyledi:

"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."