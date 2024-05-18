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        Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:45
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        Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay yıldızlılara destek oldu. Karşılaşmanın ilk seti iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. İtalya setin sonlarına doğru farkı 4 sayıya kadar çıkartsa da Filenin Sultanları 4 sayılık seri ile durumu 24-24’e getirdi. Ay yıldızlılar seti 27-25 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.

        İkinci sete geride başlayan milli takım, setin büyük bölümünü geride götürdü. Ay yıldızlılar Vargas’ın sayılarıyla İtalya’yı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı ve seti 25-21 kaybetti. Üçüncü sete hızlı başlayan Filenin Sultanları üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Çok hızlı toparlanan İtalya, seti 25-21 kazanarak durumu 2-1’e getirdi.

        Dördüncü sete kötü başlayan ay-yıldızlılara karşı İtalya setin bazı bölümlerinde farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Milli takım son anlarda geri dönmeye çalışsa da İtalya’nın sayılarına engel olamadı ve seti 25-19, toplam 101 dakika süren maçı da 3-1 kaybetti. Karşılaşmada Vargas 30 sayı ile Türkiye’nin, Antropova ise 16 sayı ile İtalya’nın en skorer isimleri oldu.

        Filenin Sultanları, yarın saat 20.00'de Fransa ile karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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