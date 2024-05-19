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        Antalya'da 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi tutuklandı; olay anı kamerada

        ANTALYA'nınFinike ilçesindeki özel kreşte 1'i kız 2 çocuğu darbettiği belirlenen kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal, soruşturma kapsamında tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:15
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        Antalya'da 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi tutuklandı; olay anı kamerada
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        ANTALYA'nınFinike ilçesindeki özel kreşte 1'i kız 2 çocuğu darbettiği belirlenen kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal, soruşturma kapsamında tutuklandı. Ünal'ın çocukları darbettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

        GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA

        18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal tarafından darbedildiği anlar yer aldı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Özlem Ünal'ı gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

        ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI

        Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi. Aileler gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek, süreci takip etti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kreşteki darp iddiasına ilişkin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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