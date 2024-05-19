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        Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin Antalya'daki son maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:02 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:05
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        Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya’daki son maçında Fransa’yı 3-0 yendi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki son maçında Fransa ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay-yıldızlılara destek oldu. Karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan Türkiye, setin bazı bölümlerinde farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Vargas’ın etkili oyunuyla Filenin Sultanları ilk seti 25-19 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.

        İkinci sete de hızlı başlayan Filenin Sultanları, Aslı Kalaç, Derya Cebecioğlu ve Vargas’ın etkili oyunuyla farkı 11’e kadar ulaştırdı. Fransa maça tutunmaya çalışıp 5-0’lık seri yakalasa da seti Türkiye 25-16 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sete hızlı başlayan Fransa setin başlarında durumu 7-2’ye kadar getirdi. Molanın ardından toparlanan ay yıldızlılar, maçta hakimiyeti tekrar sağladı. Son seti de 25-19 kazanan Filenin Sultanları, 72 dakika süren karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte milli takım Antalya’da oynadığı Fransa ve Hollanda’yı yenerken, Japonya ve İtalya’ya mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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