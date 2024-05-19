Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin Antalya'daki son maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya’daki son maçında Fransa’yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki son maçında Fransa ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay-yıldızlılara destek oldu. Karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan Türkiye, setin bazı bölümlerinde farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Vargas’ın etkili oyunuyla Filenin Sultanları ilk seti 25-19 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.
İkinci sete de hızlı başlayan Filenin Sultanları, Aslı Kalaç, Derya Cebecioğlu ve Vargas’ın etkili oyunuyla farkı 11’e kadar ulaştırdı. Fransa maça tutunmaya çalışıp 5-0’lık seri yakalasa da seti Türkiye 25-16 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sete hızlı başlayan Fransa setin başlarında durumu 7-2’ye kadar getirdi. Molanın ardından toparlanan ay yıldızlılar, maçta hakimiyeti tekrar sağladı. Son seti de 25-19 kazanan Filenin Sultanları, 72 dakika süren karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte milli takım Antalya’da oynadığı Fransa ve Hollanda’yı yenerken, Japonya ve İtalya’ya mağlup oldu.
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