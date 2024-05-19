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        Antalya'da 20 bin kişilik fener alayında meşaleler '19 Mayıs' için yandı

         ANTALYA'da20 bin kişinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:30
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        Antalya'da 20 bin kişilik fener alayında meşaleler '19 Mayıs' için yandı
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         ANTALYA’da20 bin kişinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Türk halkı, tüm imkansızlıklara rağmen topyekûn verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır" dedi.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 105’inci yılında; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaş, saat 19.30’da başlayan yürüyüş için saatler öncesinden ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin asılı olduğu meşalelerle varyantta toplandı. 400 metrelik Türk bayrağının açılmasıyla başlayan fener alayına çocuklarıyla katılanlar da oldu. Kentte yaşayan yerleşik yabancıların bir kısmı da yürüyüşe eşlik etti.

        Fener alayına yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Vatandaşlar, 2 kilometrelik yolu marşlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP’li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı. Yürüyüş yapanlar arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın formalarını giyerek kol kola yürüyen gençler de dikkati çekti.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fener alayının sona erdiği meydanda vatandaşa seslendi. Antalya’da iki dönem üst üste seçilen tek büyükşehir belediye başkanı olduğunu belirten Böcek, "Herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden, söz verdiğim gibi milli bayramlarımızı cesurca, özgürce kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

        'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BÜYÜK DESTAN YAZILMIŞTIR'

        "19 Mayıs 1919’da yakılan meşale 105 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" diyen Başkan Böcek, "Varını yoğunu kaybetmiş, aziz vatanın dört bir yanı işgal altındayken, her şey bitti denildiği anda bile, 7’den 70’e, inançlı Türk halkı, tüm imkansızlıklara rağmen topyekûn verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır" diye konuştu.

        Cumhuriyet İçin El Ele Platformu adına İbrahim Daş, "Fener alayına katılarak tam bağımsızlık mücadelesine, Cumhuriyet’e sahip çıkan herkesin yüreğine sağlık" dedi.

        Konuşmaların ardından şarkıcı Buray sahne alarak meydandaki kalabalık için sevilen şarkılarını seslendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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