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        Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada Şebiha Durmaz (3) ile Fatma Yarbaşı (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:10
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        Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
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        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada Şebiha Durmaz (3) ile Fatma Yarbaşı (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Korkuteli- Bucak kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bucak'tan Korkuteli yönüne ilerleyen Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Şebiha Durmaz ile Fatma Yarbaşı, hayatını kaybetti; sürücü Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Şebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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