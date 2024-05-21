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        Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı

        ANTALYA Körfezi'nde geçen yıla kadar popülasyonu hızla artan ve 1 yılda bakteri kaynaklı hastalıkla tükenme noktasına gelen Kızıldeniz kökenli denizkestaneleri, yeniden çoğalmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:00
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        Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı
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        ANTALYA Körfezi'nde geçen yıla kadar popülasyonu hızla artan ve 1 yılda bakteri kaynaklı hastalıkla tükenme noktasına gelen Kızıldeniz kökenli denizkestaneleri, yeniden çoğalmaya başladı.

        Kızıldeniz'den gelen ve Akdeniz'e yerleşerek hızla çoğalan türlerin sayısı artıyor. Balon ve aslan balıklarının yanı sıra Akdeniz'de sayıları her geçen gün artan türlerden biri de denizkestaneleri oldu. 20 santimi bulan dikenleriyle dikkati çeken, dokunulması halinde kaşıntıyla devam eden alerjik reaksiyonlara yol açan denizkestanelerinin sayısı 1 yılda hızla azaldı ve yok olma aşamasına geldi.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün riskli bir tür olduğunu ve kıyıya yakın kayalık bölgelere kadar gelip yerleştiklerini belirterek, "Geçen yıl bir patojen ortaya çıktı. Vibriyo isimli bir bakteri ortaya çıktı ve popülasyon tamamen çöktü. Antalya Körfezi'nde çok miktarda vardı, tamamına yakını öldü" dedi.

        Bakterinin aşırı ısınan deniz suyu ile birlikte ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, ölümlerin asıl sebebinin bakteri olduğunu söyledi. Bu yıl deniz sezonunun açılmasıyla yeniden inceleme dalışları yaptıklarını ve denizkestanelerinin sayısında yine artış gözlemlediğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

        "Bir tür hastalık nedeniyle öldüler. Önce dikenleri dökülüyor sonra da denizkestanesi ölüyor. Dikenleri dökülünce balıklar bunları yiyor. Dikenleri döküldüğü için adeta felç oluyorlar. Körfezdeki tüm popülasyon yok olmuştu, şimdi yeniden çoğalmaya başladı."

        DİKENLERİ 20 SANTİME KADAR UZAYABİLİYOR

        Dünyada özellikle okyanuslarda sıklıkla görülen denizkestanelerinin, türlerine göre 1-2 ile 20 santim arasında uzayan dikenleri bulunur. Avcı deniz canlılarından dikenleriyle korunan denizkestaneleri, vücutlarına yapışık küçük bacaklarıyla hareket ediyor. Alglerle beslenen denizkestanelerinin dikenleriyle temas halinde acı ve uyuşmanın ardından tedavisi mümkün olan yaralara da sebebiyet veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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