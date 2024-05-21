Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı

ANTALYA Körfezi'nde geçen yıla kadar popülasyonu hızla artan ve 1 yılda bakteri kaynaklı hastalıkla tükenme noktasına gelen Kızıldeniz kökenli denizkestaneleri, yeniden çoğalmaya başladı.

Kızıldeniz'den gelen ve Akdeniz'e yerleşerek hızla çoğalan türlerin sayısı artıyor. Balon ve aslan balıklarının yanı sıra Akdeniz'de sayıları her geçen gün artan türlerden biri de denizkestaneleri oldu. 20 santimi bulan dikenleriyle dikkati çeken, dokunulması halinde kaşıntıyla devam eden alerjik reaksiyonlara yol açan denizkestanelerinin sayısı 1 yılda hızla azaldı ve yok olma aşamasına geldi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün riskli bir tür olduğunu ve kıyıya yakın kayalık bölgelere kadar gelip yerleştiklerini belirterek, "Geçen yıl bir patojen ortaya çıktı. Vibriyo isimli bir bakteri ortaya çıktı ve popülasyon tamamen çöktü. Antalya Körfezi'nde çok miktarda vardı, tamamına yakını öldü" dedi.

Bakterinin aşırı ısınan deniz suyu ile birlikte ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, ölümlerin asıl sebebinin bakteri olduğunu söyledi. Bu yıl deniz sezonunun açılmasıyla yeniden inceleme dalışları yaptıklarını ve denizkestanelerinin sayısında yine artış gözlemlediğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu: