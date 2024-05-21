Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi

        TÜRKİYE, yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerindeki geceleme sayısı bakımından 203 milyon gecelemeyle dünyada beşinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE, yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerindeki geceleme sayısı bakımından 203 milyon gecelemeyle dünyada beşinci sırada yer aldı. En çok geceleme olan iller Antalya, İstanbul ve Muğla olarak sıralandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yerli ve yabancıların konaklama tesislerindeki geceleme sayısı bakımından Antalya birinci, İstanbul ikinci, Muğla ise üçüncü sırada yer alıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 2023 yılı Türkiye turizmindeki yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerindeki geceleme sayılarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre 130 milyon 592 bini yabancı, 72 milyon 595 bini yerli vatandaşlar olmak üzere 2023 yılında konaklama tesislerindeki geceleme sayısı 203 milyon 187 bin 958 oldu. Türkiye konaklama tesislerindeki geceleme sayıları bakımından İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın ardından beşinci sırada.

        ANTALYA DÜNYA İKİNCİSİ

        Antalya 81 milyon 577 bini yabancı, 12 milyon 453 bini yerli toplam 94 milyon 30 bin geceleme sayısıyla Türkiye'de açık ara tüm illere fark attı. Antalya, bu geceleme sayısıyla dünyada birçok ülkeyi de geride bıraktı. Kanarya Adaları’nın ardından dünyada en çok geceleme Antalya’da oldu. İstanbul, 22,3 milyonu yabancı, 7,3 milyonu yerli toplam 29 milyon 748 bin gecelemeyle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü Muğla'da 10,8 milyon yabancı, 5,4 milyon yerli toplam 16 milyon 217 bin geceleme gerçekleşti.

        İLÇELER VE ÜLKELERE GÖRE SIRALAMA

        Türkiye'de yabancı turistlerin en çok gecelediği ilçeler de belli oldu. Almanlar Antalya'nın Kemer, Alanya, Serik (Belek), Manavgat (Side), Aksu (Kundu) ve Muratpaşa (Lara), Muğla'nın Bodrum ve Ortaca, İzmir'in Menderes ve Aydın Kuşadası'nı tercih etti.

        Ruslar Antalya'nın Kemer, Alanya, Serik (Belek), Manavgat (Side), Aksu (Kundu) ve Muratpaşa (Lara) ilçeleriyle İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu, Muğla'da Bodrum ve Marmaris.

        İngiliz turistlerin tercihi Antalya ve Muğla olurken, ilk 10 ilçe şöyle sıralandı; Alanya, Marmaris, Manavgat, Aksu, Serik, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Muratpaşa ve Kemer.

        Polonyalı turistler Alanya, Manavgat, Kemer, Bodrum, Serik, Kuşadası, Didim, Marmaris, Aksu ve Selçuk ilçelerini tercih etti.

        En çok turist gelen beşinci ülke olan İran vatandaşlarının tercihi ise Beyoğlu, İpekyolu, Şişli, Aksu, Serik, Fatih, Kemer, Muratpaşa, Kuşadası, Alanya oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Tehlike geliyorum dedi!
        Tehlike geliyorum dedi!
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım

        Benzer Haberler

        Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı
        Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı
        Polisten kaçan sürücünün otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 yaral...
        Polisten kaçan sürücünün otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 yaral...
        10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı
        10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı
        Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da dereye yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da teleferik kazası soruşturmasına 19 belediye çalışanı dahil edild...
        Antalya'da teleferik kazası soruşturmasına 19 belediye çalışanı dahil edild...
        Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamaml...
        Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamaml...