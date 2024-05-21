Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü

        ANTALYA'da yaşayan Kadir İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da yaşayan Kadir İ. (19), kız arkadaşı Hatice Ç. (31) ile evinde kalıp borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), 'borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı' gerekçesiyle tabancayla öldürdü. Şüpheli sevgililer ile kaçtıkları taksinin şoförü M.T., gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün misafir etti. Kadir İ., Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyip ayrıldı. Dün akşam saatlerinde ise Kadir İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç. ile Alper Aldemir arasında kapıda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.'ye tokat attı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş etti. Karnından vurulan Aldemir yere düşerken, ikili de aynı taksiyle kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Alper Aldemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde Aldemir'in üzerine kayıtlı tabancaya el koydu.

        Cinayet Büro ekipleri, sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç.’yi, yaklaşık yarım saat sonra Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. Sevgililerin üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra taksi şoförü M.T. gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Tehlike geliyorum dedi!
        Tehlike geliyorum dedi!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu

        Benzer Haberler

        40 yıllık arazi paylaşma sorunu arabuluculukla 1 ayda çözüldü
        40 yıllık arazi paylaşma sorunu arabuluculukla 1 ayda çözüldü
        Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verecek
        Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Antalya'da konser verecek
        Depremzede yüksek lisans öğrencileri akademik hayallerinden vazgeçmedi
        Depremzede yüksek lisans öğrencileri akademik hayallerinden vazgeçmedi
        Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi
        Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi
        Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı
        Hastalık nedeniyle tükenme noktasına gelen denizkestaneleri yeniden çoğaldı
        Polisten kaçan sürücünün otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 yaral...
        Polisten kaçan sürücünün otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 yaral...