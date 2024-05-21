Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü

ANTALYA'da yaşayan Kadir İ. (19), kız arkadaşı Hatice Ç. (31) ile evinde kalıp borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), 'borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı' gerekçesiyle tabancayla öldürdü. Şüpheli sevgililer ile kaçtıkları taksinin şoförü M.T., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün misafir etti. Kadir İ., Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyip ayrıldı. Dün akşam saatlerinde ise Kadir İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç. ile Alper Aldemir arasında kapıda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.'ye tokat attı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş etti. Karnından vurulan Aldemir yere düşerken, ikili de aynı taksiyle kaçtı.