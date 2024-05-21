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        Başsavcı ve avukatın tartışma konusu tuvaletin kilidi değiştirildi

        ANTALYA'nın Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen'in Başsavcı Gökhan Feyzoğlu tarafından tuvaletten zorla çıkarıldığı iddiasına ilişkin olayda, avukatların yıllardır kullandığı tuvaletin kilidi değiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:50
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        Başsavcı ve avukatın tartışma konusu tuvaletin kilidi değiştirildi
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        ANTALYA'nın Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen'in Başsavcı Gökhan Feyzoğlu tarafından tuvaletten zorla çıkarıldığı iddiasına ilişkin olayda, avukatların yıllardır kullandığı tuvaletin kilidi değiştirildi. Dün Kaş Adliyesi'ne gelen avukatlar, ellerindeki anahtarla tuvaleti açamadı. Kapı kilidinin değiştirilmesi nedeniyle tuvaleti kullanamayan avukatlar, olayı Antalya Barosu aracılığıyla TBB'ye taşıdı.

        Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs saat 17.00 sıralarında binadaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen, başsavcı tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren bir tutanak hazırladı. Tüzen, görgü tanığı avukatların imzasını da taşıyan tutanakta yaşanan tartışmayı anlatarak, başsavcının talimatıyla koruma polisinin kendisini zorla dışarı çıkardığını söyledi. Başsavcı Feyzoğlu ise Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği tutanakta, bu tuvaletin adliye personeline ait olduğunu belirten bir savunmada bulundu.

        Yıllardır Kaş Adliyesi'nde avukatlarla personelin birlikte kullandıkları belirtilen tuvalet tartışmasının Türkiye gündemine taşınmasının ardından 17 Mayıs'ta avukatlar, baro odasında bulunan anahtarla gidip tuvaleti sorunsuz kullanabildi. Aynı gün Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bozkurt, baro yönetimi ve çok sayıda avukat, Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Hafta sonu tatilinin ardından 20 Mayıs'ta Kaş Adliyesi'ne gelen avukatlar, ellerindeki anahtarla tuvaleti açamadı. Kapı kilidinin değiştirilmesi nedeniyle tuvaleti kullanamayan avukatlar, olayı Antalya Barosu aracılığıyla TBB'ye taşıdı. TBB yönetimi ise tuvalet sorununun çözümü için Adalet Bakanlığı nezdinde görüşmeler başlattı.

        Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, olayın basit bir tuvalet meselesi olmadığını belirterek, “Başsavcının avukatlarla arasındaki ego mücadelesidir. Bizi adliyenin dışında görmek istemesinin bir sonucudur. Bu tuvaleti yıllardır avukatlar ve adliye personeli birlikte kullanmaktadır. Ancak bu olayla birlikte başsavcı sanki tuvalet sadece personele aitmiş gibi bir algı yaratmaktadır. Güvenlik kamerası görüntülerinde de avukat arkadaşımızın zorla dışarı çıkartıldığı açıkça görülmektedir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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