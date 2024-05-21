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        Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü (2)

        3ŞÜPHELİ ADLİYEDEAntalya'da dün akşam saatlerinde Alper Aldemir'i öldüren Kadir İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:05
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        Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü (2)
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        3ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Antalya'da dün akşam saatlerinde Alper Aldemir'i öldüren Kadir İ. ile sevgilisi Hatice Ç. ve taksi şoförü M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Uncalı Semt Polikliniği'ne sevk edildi. Cinayet şüphelisi Kadir İ., kontrol sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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