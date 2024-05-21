Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü (2)

Antalya'da dün akşam saatlerinde Alper Aldemir'i öldüren Kadir İ. ile sevgilisi Hatice Ç. ve taksi şoförü M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Uncalı Semt Polikliniği'ne sevk edildi. Cinayet şüphelisi Kadir İ., kontrol sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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