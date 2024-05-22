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        Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama

        ANTALYA'da kız arkadaşı Hatice Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:30
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        Sevgiliye tokat cinayetinde 1 tutuklama
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        ANTALYA'da kız arkadaşı Hatice Ç. (31) ile evinde kalıp borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), ‘borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı’ gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren Kadir Can İbicek (19), tutuklandı. Hatice Ç. ile çiftin kaçmasına yardımcı olan taksi şoförü M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

        Geçen pazartesi günü akşam saatlerinde ise Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartıştı. Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.'ye tokat attı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabanca ile Alper Aldemir'e ateş etti. Karın bölgesinden vurulan Aldemir yere düşerken, ikili aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

        Olayı görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aldemir, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Alper Aldemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde Aldemir'in üzerine kayıtlı tabancaya el koydu.

        Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sevgililer Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., yaklaşık yarım saat sonra Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakalandı. İkilinin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu. İbicek'in uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra, taksi şoförü M.T. de gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

        3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Kadir Can İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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