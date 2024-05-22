METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü raporuna göre son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı, sıcaklık normaline göre 4,3 derece yükseldi. Ortalama sıcaklıklar, bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu açıklandı. 2024 yılı nisan ayında ortalama sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olup, 2024 yılı nisan ayı sıcaklığı ise 16,6 derece olarak gerçekleşti. 2024 yılı nisan ayı, 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalamasının 4,3 derece üzerinde yaşandı. 2024 yılı nisan ayı, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

REKOR SICAKLIK CEYLANPINAR'DA 2024 yılı nisan ayında ekstrem sıcaklıklar şöyle; en düşük sıcaklık eksi 9,4 derece ile Sarız'da, en yüksek sıcaklık 38,9 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. Ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4,4 derece üzerinde gerçekleşti. Ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 4,3 derece üzerinde gerçekleşti. Günlük ortalama sıcaklıklarının tamamı (0,8- 8,1 derece aralığında) normallerin üzerinde gerçekleşti. 30 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK Rapora göre Türkiye'nin 30 noktasında nisan ayında ekstrem (maksimum) sıcaklık olayı gerçekleşti. Ekstrem sıcaklık yaşanan noktalar şöyle; Fethiye, İslahiye, Gazipaşa, Çankırı, Sivas, Kayseri, Konya, Ereğli, Zara, Çiçekdağı, Kangal, Çumra, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ünye, Osmancık, İspir, Oltu, Erzincan, Kars, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Sarıkamış, Tercan, Hınıs, Palu, Şırnak, Ceylanpınar.

BU YIL HER AY DAHA SICAK GEÇİYOR Bu yılın başından beri her ay sıcaklıklar uzun yıllar normaline göre artıyor. Rapora göre 2024 yılı ocak ayı normaline göre 2,8 derece daha sıcak geçerken, şubat ayında 3,5 derece, mart ayında 1,5 derece ve nisan ayında 4,3 derece sıcaklık artışı görüldü. BÜTÜN BÖLGELERDE KORKUTAN ARTIŞ Ortalama sıcaklıklar bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İç Anadolu'da 4,7 derece, Karadeniz'de 4,6 derece, Doğu Anadolu'da 4,5 derece, Güneydoğu'da 4,4 derece, Ege'de 4,3 derece, Akdeniz'de 4 derece, Marmara'da 3,9 derece sıcaklık artışı görüldü.

Marmara Bölgesi'nin tamamında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı oldu. Uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,5 derece iken, 2024 Nisan ayı 16,4 derece oldu ve 3,9 derece yükseldi. Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,1 derece iken, 2024 Nisan ayı 18,4 derece oldu ve 4,3 derece daha sıcak geçti. Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,3 derece iken, 2024 Nisan ayı 19,3 derece oldu ve 4 derece daha sıcak geçti. İç Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,4 derece iken, 2024 Nisan ayı 15,1 derece oldu ve 4,7 derece daha sıcak geçti.