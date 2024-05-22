3'üncü kat balkonundan inmeye çalışırken minibüsün üzerine düşüp yaralandı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonundan inmeye çalışan İ.T. (26), dengesini kaybedip önce park halindeki minibüsün üzerine düşüp, yaralandı. Psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen İ.T.'nin düşme anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Finike'ye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonuna çıkan İ.T., henüz bilinmeyen nedenle aşağı inmek istedi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen İ.T. kendini aşağı sarkıtıp, alt kat balkonunun korkuluklarına bastıktan sonra dengesini kaybetti. Park halindeki minibüsün üzerine, ardından zemine düşen İ.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.T., ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.T.'nin psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.