Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü (2)

ÇEVREVE HALK SAĞLIĞI

TÜRÇEV Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, dünya genelinde insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri, küresel ticari ve göç hareketlilikleriyle, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi her türlü çevresel, sosyal ve uluslararası gelişmelerden olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi. Doğal çevrenin korunmasının her daim cazibe merkezi olmanın temel unsurunu oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Ateş, “Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen mavi bayrak eko-etiketi bu anlamda önemli rol üstlenmeye devam ediyor" diye konuştu.