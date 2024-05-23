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        Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü (2)

        ÇEVREVE HALK SAĞLIĞITÜRÇEV Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:30
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        Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü (2)
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        ÇEVREVE HALK SAĞLIĞI

        TÜRÇEV Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, dünya genelinde insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri, küresel ticari ve göç hareketlilikleriyle, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi her türlü çevresel, sosyal ve uluslararası gelişmelerden olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi. Doğal çevrenin korunmasının her daim cazibe merkezi olmanın temel unsurunu oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Ateş, “Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen mavi bayrak eko-etiketi bu anlamda önemli rol üstlenmeye devam ediyor" diye konuştu.

        'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ'

        Açıklanan Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlamasının yanında turizm ve sürdürülebilirlik alanlarında yerel yönetimler ve işletmecilerin çalışmalarına da destek olacağını söyleyen Doç. Dr. Ateş, “Çevre, sağlık, güvenlik ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu mavi bayraklı plajlarda yüzme suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanları olmaktadır. Ülkemizin mavi bayrak sayıları açısından dünyadaki başarısı bu anlamda önemli bir avantaj sağlamaktadır. 'Çevre sağlığı olmadan insan sağlığı ve sürdürülebilir turizm olmaz' ilkesi ile 30 yılı aşkın süredir çalışan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda dalgalanan mavi bayraklarımız ile sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirilmesini dileriz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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