Eş cinayeti sanığından 'Vücudundaki yaralar uyuşturucu kullanımından' savunması

ANTALYA'da Sinem Albeni'yi (38) sopa ve yumrukla darbedip ölümüne neden olan Ufuk Albeni (41), olay günü eşinin sakinleşmesi için yüzüne 2 tokat attığını öne sürerek, "Eşimin otopsi sonucu vücudunda görülen yaralar, uyuşturucu kullanımına bağlı yaralardır" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 19.00 sıralarında, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile eşi Ufuk Albeni arasında tartışma çaktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşini sopa ve yumrukla darbetti. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Sinem Albeni, yolda hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinde kan izleri belirlendi. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Albeni'nin cenazesi, otopsinin ardından defnedildi. Polisin gözaltına aldığı Ufuk Albeni, tutuklandı.

Ufuk Albeni hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün görülen ilk duruşmaya, sanık Ufuk Albeni ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Ufuk Albeni, uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği eşinin, olay günü kendisini duvardan duvara vurduğunu söyledi. Eşini sakinleştirmek için yüzüne 2 tokat attığını anlatan sanık, "Eşimin otopsi sonucu vücudunda görülen yaralar, tamamen uyuşturucu kullanımına bağlı yaralardır" dedi.