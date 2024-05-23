Antalya'da yüksek nem ve toz taşınımı nedeniyle sis oluştu, görüş mesafesi düştü

ANTALYA'da sabah saatlerinde nemin yüzde 98'e ve yüzey toz konsantrasyonunun orta seviyeye ulaşmasıyla oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Yüksek katlı binalar, sisle kaplandı, falezlerden deniz görülemedi.

Kentte, sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98'e yükseldi. Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile 'orta' seviyeye ulaşan Antalya'da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi. Görüş mesafesinin azalması sebebiyle 25 metre yüksekliğindeki falezlerden deniz zaman zaman görülmedi.