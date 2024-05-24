Nakil sayesinde kalbinin sesini 3 yıl sonra yeniden duydu

KALP yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi'nde 3 yıl önce yapay kalp takılan Mehmet İncedayı'ya (21), beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki kişinin kalbi nakledildi. İncedayı, "3 yıl sonra kalbim tekrar atmaya başladı. Önceden de atıyordu ama yapay kalp olduğu için pek hissedemiyordum" dedi.

Kayseri'de yaşayan Mehmet İncedayı, 18 yaşındayken zatürre geçirdi. Zatürrenin ilerlemesi üzerine rahatsızlığı artan İncedayı'ya kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. Durumu gün geçtikçe kötüleşen Mehmet İncedayı'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi önerildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, tahlillerini incelediği İncedayı'ya, acilen Antalya'ya gelmesi gerektiğini söyledi. Kayseri'den Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Mehmet İncedayı'ya, 2021 Mart ayında yapay kalp takıldı. 3 sene boyunca kalbini çantasında taşıyan İncedayı, 6 ay önce sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Antalya'ya yerleşti. 2 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Kalp Koordinatörlüğü'nden telefonla aranan İncedayı'ya, beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin kalbi başarıyla takıldı. Yıllar sonra kalbinin gerçek sesini duyan Mehmet İncedayı, nakil sonrasında sağlığına kavuştu.

KAYSERİ'DEN ANTALYA'YA KALP YOLCULUĞU Kalp nakli sonrası AÜ Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Mehmet İncedayı, nakil öncesi yaşadığı zorlu süreçleri anlattı. 18 yaşındayken solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini aktaran Mehmet İncedayı, “Zatürreydim. Hastaneye gittim. İşin bu yönünü hiç tahmin etmemiştim. 18 yaşında kalp rahatsızlığı olmasını insan idrak edemiyor. Solunum yolu enfeksiyonu bir şekilde kalp yetmezliğine kadar gitmiş. Kalp değerlerim düşmüş. Kalbim büyüdüğü için yetmezlik gelişmiş bu nedenle kalbin sol tarafına kan pompalayamamış. Kayseri'de yapay kalp için birkaç hastane önerdiler. Seçimimi Akdeniz Üniversitesi'nden yana kullandım. Buradaki doktorlarla iletişime geçtim. Gelmeden önce kalp değerlerimi gönderdim. Hemen ambulansla acil gelmem gerektiğini söylediler. Durumum çok kritikti. 31 Mart 2021'de yapay kalp ameliyatı oldum. Çanta, yapay kalbe destek sağladı" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİK KESİNTİSİ' KORKUSU Yapay kalp ile yaşamanın zorluklarını anlatan İncedayı, “Yapay kalp büyük konfor ama o çantanın içerisinden giden enerjiler vücuduna kalp görevi görüyor. Bir şekilde hayata tutundum. Kendi hayatımdan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Yapay kalple yaşarken düzenli spor yapamıyorsun, yüzemiyorsun. Hayati konforun gidiyor. Sürekli pillerini kontrol etmek zorundasın. Yanında ekstra yedek taşıyacaksın. Her zaman aklınızın bir ucunda elektrik gitmesi oluyor. Çünkü pillerin enerjisi elektrik olduğu için o seni ayakta tutuyor. Piller sürekli şarjda kalmak zorundaydı. Her an elektrik kesintisi olabilir. Deprem, sel gibi doğal afetler olabilir. Elektriksiz hayat bir anda gelebilir. Bunun korkusu olabiliyor, sonuçta ölüm var" diye konuştu.

3 YIL BOYUNCA KALBİNİ ÇANTASINDA TAŞIDI 3 yıldır kadavradan kalp beklediğini söyleyen İncedayı, “Çanta takıldığında acil nakil listesinde olmuyorsunuz. Çanta takıldığı için hayatınızı rahat idame ettirebiliyorsunuz. Çünkü çanta olduğu için kalp krizi, kalbin durması gibi şeyler olmuyor. Çanta destek veriyordu. Yaklaşık 6 ay önce cihazın çalışmasında problem oluştu. Kalbimdeki pompada pıhtı oluşmuş o pıhtıdan dolayı değerlerim sürekli inişli çıkışlı devam ediyordu. Bu durum da çok rahatsız ediyordu. Dayanamayacak duruma geldim. Cihazım arıza vermeye başlamıştı. Ömer hocam da nakil olmamı önerdi. Nakil sayesinde çantadan kurtulabiliyordum. 21 yaşında olduğum için nakli kabul ettim" dedi.

KENDİSİ 21, KALBİ 20 YAŞINDA Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki kişinin organlarının bağışlanması sonucunda yeniden yaşama tutunduğunu anlatan İncedayı, “2 Mayıs gecesi saat 02.30 civarında telefonum çaldı. Nakil için zaten hazırlıklıydık. 'Sana uygun donör çıktı, hemen hastaneye gelin' dediler. Hastaneye 20 dakikada geldim. Hemen kan alındı. Kanda enfeksiyon ya da başka bir yerinde sorun varsa nakle almıyorlardı. Kalp nakli bekleyen 1 kişi daha gelmişti. İkimiz de kan verdik. Benim değerlerim daha uygun olunca nakil ameliyatına aldılar. Saat 07.30'da ameliyata girdim, 15.30'da çıktım. Süreç benim için olumlu geçti. Kalbin gelmesi moral oldu. Zor süreçleri atlattım. Sonu güzel olsun" diye konuştu.