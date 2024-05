Nakil sayesinde kalbinin sesini 3 yıl sonra yeniden duydu

KALP yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi'nde 3 yıl önce yapay kalp takılan Mehmet İncedayı'ya (21), beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki kişinin kalbi nakledildi. İncedayı, "3 yıl sonra kalbim tekrar atmaya başladı. Önceden de atıyordu ama yapay kalp olduğu için pek hissedemiyordum" dedi.

Kayseri'de yaşayan Mehmet İncedayı, 18 yaşındayken zatürre geçirdi. Zatürrenin ilerlemesi üzerine rahatsızlığı artan İncedayı'ya kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. Durumu gün geçtikçe kötüleşen Mehmet İncedayı'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi önerildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, tahlillerini incelediği İncedayı'ya, acilen Antalya'ya gelmesi gerektiğini söyledi. Kayseri'den Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Mehmet İncedayı'ya, 2021 Mart ayında yapay kalp takıldı. 3 sene boyunca kalbini çantasında taşıyan İncedayı, 6 ay önce sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Antalya'ya yerleşti. 2 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Kalp Koordinatörlüğü'nden telefonla aranan İncedayı'ya, beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin kalbi başarıyla takıldı. Yıllar sonra kalbinin gerçek sesini duyan Mehmet İncedayı, nakil sonrasında sağlığına kavuştu.

'ELEKTRİK KESİNTİSİ' KORKUSU

Yapay kalp ile yaşamanın zorluklarını anlatan İncedayı, “Yapay kalp büyük konfor ama o çantanın içerisinden giden enerjiler vücuduna kalp görevi görüyor. Bir şekilde hayata tutundum. Kendi hayatımdan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Yapay kalple yaşarken düzenli spor yapamıyorsun, yüzemiyorsun. Hayati konforun gidiyor. Sürekli pillerini kontrol etmek zorundasın. Yanında ekstra yedek taşıyacaksın. Her zaman aklınızın bir ucunda elektrik gitmesi oluyor. Çünkü pillerin enerjisi elektrik olduğu için o seni ayakta tutuyor. Piller sürekli şarjda kalmak zorundaydı. Her an elektrik kesintisi olabilir. Deprem, sel gibi doğal afetler olabilir. Elektriksiz hayat bir anda gelebilir. Bunun korkusu olabiliyor, sonuçta ölüm var" diye konuştu.