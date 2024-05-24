Kardeşinin velisi olarak okula gelen abla, müdür yardımcısını darbetti

ANTALYA’daki bir lisenin müdür yardımcısı Gülşah Tekin, öğrencisi E.Y.’nin velisi olarak gelen ve aynı okuldan geçen yıl mezun olan H.Y. tarafından darbedildi. Boğazı moraran Tekin, H.Y.’den şikayetçi oldu.

Olay, 22 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Okulda bir süredir arkadaşlarını tehdit ettiği öne sürülen E.Y., temizlik yapıldığı sırada okulun tuvaletini kullanmak istedi. Görevli ise temizliğin devam ettiğini, kısa süre sonra kullanabileceğini söyledi. Bunun üzerine E.Y., görevliye tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine görevli de müdür yardımcısı Gülşah Tekin’e giderek durumu anlattı.

Tekin, E.Y.’den velisini okula çağırmasını istedi. E.Y. velisi olarak aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası H.Y.’yi çağırdı. Tekin odasına gelen abla kardeşe, anne veya babalarını çağırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y., Tekin’in boğazını sıkıp, tırnaklarını geçirip duvara ittirdi. Tekin’in yardımına mesai arkadaşları yetişti. Durumun bildirilmesiyle okula gelen polis ekibi, Tekin’in şikayetçi olması üzerine H.Y.’yi polis merkezine götürdü. Boğazında kanama ve morarma olan Gülşah Tekin, hastaneye giderek darp raporu aldı. 3 gün iş göremezlik raporu alan Tekin, savcılığa giderek H.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ŞİDDET YASASI ARTIK ÇIKSIN' Türk Eğitim Sen üyeleri, bugün okul önünde konuya ilişkin açıklama yaptı. Eğitim Sen ve Eğitim İş sendikalarının da destek verdiği açıklamada, öğretmenler ellerinde ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’, ‘Yeter Artık’, ‘Öğretmene Saygı’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Türk Eğitim Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Oğuz Öztürk, şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarını yalnız bırakmadıklarını söyledi. Öztürk, “Antalya valimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri öğretmeninize sahip çıkın. Daha ne bekleniyor, şiddet yasası artık çıksın. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır. Eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamalar, tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır" dedi.