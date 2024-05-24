TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları başladı

TGF Türkiye Golf Turu'nun son ayağı olan 8. ayak müsabakasını TGF Milli Takımlar Başantrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural da takip ediyor. Müsabaka, 26 Mayıs'ta oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen TGF Türkiye Golf Turu'nun sonuncusu olan 8. ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National GSK., Sueno Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve Carya Golf Kulübü'nden toplam 23 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.