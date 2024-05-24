TGF Türkiye Golf Turu 8. ayak müsabakaları başladı
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 8.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen TGF Türkiye Golf Turu'nun sonuncusu olan 8. ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National GSK., Sueno Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve Carya Golf Kulübü'nden toplam 23 sporcu mücadele ediyor.
Oynanan müsabakanın birinci raundunun sonunda erkekler grossta Ataşehir Golf Kulübü'nden Tuna Şahin 69 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü İbrahim Tarık Aslan 73 gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya ile Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir 76'şar gross skorla üçüncü sırayı paylaştı. Kadınlar grossta Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 72 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Lara Sorguç 64 gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp 75 gross skorla üçüncü durumda yer aldı.
TGF Türkiye Golf Turu'nun son ayağı olan 8. ayak müsabakasını TGF Milli Takımlar Başantrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural da takip ediyor. Müsabaka, 26 Mayıs'ta oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek.
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