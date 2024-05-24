7 aydır kayıp işitme engelli Nihal'i aramalar, en son telefonunun sinyal verdiği bölgede sürdürüldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 7 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) arama çalışmaları, en son cep telefonunun sinyal verdiği bölgede sürdürüldü. Eminceler ile Belek mahalleleri arasındaki arazi, Acısu Deresi ve çevresindeki aramalara 100 asayiş ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden su altı arama ve kurtarma timi ile kadavra köpeği 'Obert' de katıldı.

Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de sosyal medyadan Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık (25) ile tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

Geçen yıl 9 Ekim'de ise Mehmet Basık, Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi Nihal Babayiğit'i ararken, bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.