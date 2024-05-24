7 aydır kayıp işitme engelli Nihal'i aramalar, en son telefonunun sinyal verdiği bölgede sürdürüldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 7 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) arama çalışmaları, en son cep telefonunun sinyal verdiği bölgede sürdürüldü.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 7 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) arama çalışmaları, en son cep telefonunun sinyal verdiği bölgede sürdürüldü. Eminceler ile Belek mahalleleri arasındaki arazi, Acısu Deresi ve çevresindeki aramalara 100 asayiş ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden su altı arama ve kurtarma timi ile kadavra köpeği 'Obert' de katıldı.
Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de sosyal medyadan Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık (25) ile tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.
Geçen yıl 9 Ekim'de ise Mehmet Basık, Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi Nihal Babayiğit'i ararken, bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.
AİLESİ POLİSE BAŞVURDU
Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen ve konum içeren mesaj üzerine polis ekipleri, Serik Millet Bahçesi'nde kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama yaptı ancak Nihal Babayiğit'in izine ulaşılamadı.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün, Nihal Babayiğit'in cep telefonunun en son sinyal verdiği bölge olan Eminceler ile Belek mahalleleri arasındaki arazi, Acısu Deresi ve çevresinde arama çalışmaları yaptı. Aramalara 100 asayiş ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden su altı arama ve kurtarma timi de katıldı. Kadavra köpeği 'Obert'in de kullanıldığı aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemezken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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