Alanyaspor - Antalyaspor: 1-1
STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyALANYASPOR: Yusuf Karagöz - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima (Dk.
STAT:Alanya Oba
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
ALANYASPOR: Yusuf Karagöz - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima (Dk. 75 Fatih Aksoy), Aliti, Janvier, Novais (Dk. 75 Sisto), Eduardo (Dk. 67 Augusto), Efecan Karaca (Dk. 45+1 Leroy Fer), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 75 Anderson)
ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Milosevic (Dk. 68 Emre Uzun), Streek (Dk. 77 Ufuk Akyol), Safuri, Larsson, Buksa
GOLLER: Dk. 3 Hwang (Alanyaspor) - Dk. 80 Buksa (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Antalyaspor)
Süper Lig’in 38’inci haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
3’üncü dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Eduardo’nun pasıyla buluşan Hwang topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
13’üncü dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Janvier’in yerden ortasını tamamlayan Eduardo’nun vuruşunu kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.
17’nci dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte topa kayarak vuran Hwang'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
63’üncü dakikada Antalyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Güray Vural'ın pasında topla buluşan Larsson'un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.
80’inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.
86’ncı dakikada Antalyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Buksa'nın yerden ceza sahası içerisine gönderdiği pasa kaleci Yusuf Karagöz kontrol ederek sağ taraftan ceza sahası içerisine kat eden Emre Uzun’a gelmesini engelledi.
Mücadele 1-1 tamamlandı
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