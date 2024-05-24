Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor - Antalyaspor: 1-1

        STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyALANYASPOR: Yusuf Karagöz - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor - Antalyaspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Alanya Oba

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        ALANYASPOR: Yusuf Karagöz - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima (Dk. 75 Fatih Aksoy), Aliti, Janvier, Novais (Dk. 75 Sisto), Eduardo (Dk. 67 Augusto), Efecan Karaca (Dk. 45+1 Leroy Fer), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 75 Anderson)

        ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Milosevic (Dk. 68 Emre Uzun), Streek (Dk. 77 Ufuk Akyol), Safuri, Larsson, Buksa

        GOLLER: Dk. 3 Hwang (Alanyaspor) - Dk. 80 Buksa (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Antalyaspor)

        Süper Lig’in 38’inci haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        3’üncü dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Eduardo’nun pasıyla buluşan Hwang topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        13’üncü dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Janvier’in yerden ortasını tamamlayan Eduardo’nun vuruşunu kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

        17’nci dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte topa kayarak vuran Hwang'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

        63’üncü dakikada Antalyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Güray Vural'ın pasında topla buluşan Larsson'un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

        80’inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

        86’ncı dakikada Antalyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Buksa'nın yerden ceza sahası içerisine gönderdiği pasa kaleci Yusuf Karagöz kontrol ederek sağ taraftan ceza sahası içerisine kat eden Emre Uzun’a gelmesini engelledi.

        Mücadele 1-1 tamamlandı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        UAD kararına ne dediler?
        UAD kararına ne dediler?
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kızı için denize giren baba boğuldu
        Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kızı için denize giren baba boğuldu
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü