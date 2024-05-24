Alanyaspor - Antalyaspor: 1-1

86’ncı dakikada Antalyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Buksa'nın yerden ceza sahası içerisine gönderdiği pasa kaleci Yusuf Karagöz kontrol ederek sağ taraftan ceza sahası içerisine kat eden Emre Uzun’a gelmesini engelledi.

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