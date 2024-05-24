Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig’in 38’inci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: BERABERLİK ADALETLİ BİR SKOR GİBİ GÖRÜNÜYOR

Oyuna iyi başlamadıklarını, ilk 10-15 dakikalık bölümde ciddi bir konsantrasyon eksiklikleri olduğunu söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Ciddi bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı ve hemen futbol cezayı keser böyle durumlarda. 1-0 mağlup başladık oyuna diyebiliriz. Ondan sonra oyunu dengeledik. Rakibin üstüne gitmeye başladık, pozisyonlar bulduk. Oyunu ilk yarıda da dengeleyebilirdik ama ilk yarı mağlup girdik içeriye. İkinci yarıda tempo daha da düştü oyunda. Normaldir artık temponun düşmesi ligin son maçı. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu, iki taraf içinde. İkinci yarı rakibe pozisyon vermedik. Bir yan toptan attığımız golle skor eşitlendi. Oyuna baktığımız zaman beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor, iki taraf içinde onu söyleyebilirim” dedi.

“BUGÜN İTİBARİYLE AYRILIYORUZ” Sergen Yalçın, sezonun son maçı olduğunu ve ayrıldıklarını dile getirdiği açıklamasında verilen desteklerden dolayı da teşekkür etti. Yalçın konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sezonun son maçıydı. Bugün itibariyle ayrılıyoruz. Antalyaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bize verdiği destekten dolayı Antalyaspor Başkanına, Yönetim Kuruluna, çok ciddi karakter gösteren oyuncularıma bu sezon için teşekkür ediyorum. Antalyaspor kendi hedefleri doğrultusunda iyi bir ikinci yarı profili çizmiştir. Hedef haftalar önce söylediğim gibi ‘50 puan ve ilk onda bitirmek bizim için başarı sayılacaktır’ diye. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Onlara da sizin aracılığınızla buradan teşekkür ediyorum. Antalyaspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum.”

FATİH TEKKE: LİGDE KALMA HEDEFİMİZİ 5-6 HAFTA ÖNCE GARANTİLEDİK Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, “Sezonun son maçı, derbi. Üstün oynadığımız, hak ettiğimiz fakat yine çok kolay harcadığımız pozisyonların olduğu bir maç. Oyuncularımı tüm sezon boyu gösterdikleri performanstan, antrenmanı iyi yapabilme yeteneklerini geliştirdiğimiz için ve buna da karşılık verdikleri için tebrik ederim. Organizasyonda planlı ve 90 dakika boyunca bu çok zordur. Söylenilen hemen hemen her şeyi yapmaya çalışan ekip grubumuzu tebrik ediyorum. Tabii çok zor ve sıkıntılı anlarımız oldu fakat bunu hep beraber camia olarak aştık. Çok daha fazla puan toplayabildik ama hedefimiz ligde kalmaktı. Bu bütün herkesin beklentisiydi. Belki biz geldiğimizde kötü başlamıştık doğal olarak. Fakat bunu lig bitmeden 5-6 hafta önce garantiledik. Sonrasında verdiğimiz mücadele oyun anlamında ülke futboluna, kamuoyuna ilgilenenler için, bu işe kafa yoranlar için formasyonların, takımın geldiği noktayı görebilmeleri açısından bence çok özel bir örnektir. O yüzden oyuncularımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.