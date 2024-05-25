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        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı

        ANTALYA'da kanser tedavisi gören Cemil Şimşek (55), tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:05
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        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
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        ANTALYA'da kanser tedavisi gören Cemil Şimşek (55), tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, bu durumun akıllı ilacın yan etkisi olduğunu belirterek, “20-25 yaşlarında hastalarımız geliyor, saçı, sakalı, kaşı beyazlaşmış oluyor. Hastamızın saçı düzken çok kıvırcık çıkabiliyor. Hastalarımızın beyaz olan saç ve sakalı da siyah uzayabiliyor" dedi.

        Antalya'da terzilik yapan Cemil Şimşek, 2022 yılında karın sancısı şikayetiyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde bağırsak kanseri teşhisi koyuldu. Tedavisine başlanan Şimşek'in bağırsağındaki kanserli bölüm ameliyatla alındı ve kemoterapi uygulandı. Kemoterapi devam ederken aynı zamanda akıllı ilaç tedavisine de başlanan Şimşek'in bir süre sonra saç, sakal ve vücut kılları döküldü. Tedavisi tamamlandıktan sonra vücudunda değişiklikler fark eden Şimşek'in saç ve sakalı uzayınca şaşkınlık yaşadı. Kanser tedavisi öncesinde çoğunluğu beyaz olan sakal ve saçı siyaha döndü. Aralarında beyazlıkların da olduğu saçı ve sakalının neden bu hale döndüğünü öğrenmek için doktoruna danışan Şimşek, akıllı ilacın etkisinden kaynaklandığı cevabını aldı.

        Cemil Şimşek, değişimin arkadaşlarıyla aralarında esprilere konu olduğunu ifade ederek, “Vücudumda en belirgin değişim, sakallarımın siyaha dönmesi oldu. 3-4 yıl önceki fotoğraflarımda beyazdı sakallarım. Beni görenler 55 yaşında olduğuma inanmıyor. Bu halimden memnunum. İnsanlar saçını, sakalını boyatıyor" dedi.

        '30'DAN FAZLA KANSERİN TEDAVİSİNDE UYGULANIYOR'

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, hastaların akıllı ilaçla ilgili pek çok soru sorduğunu söyledi. 24 yıl önce insan hücresinin DNA'sının bulunmasıyla birlikte kanser hücresinin de DNA'sının bilinir hale geldiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Karaca, “Kansere neden olan mutasyonu biliyorsak, bu mutasyona yönelik özel ilaçlar geliştirildi. Çok sık gördüğümüz, meme, akciğer, kolon, cilt, baş-boyun gibi 30'dan fazla kanser türüne akıllı ilaçlar uygulanıyor" diye konuştu.

        SİYAH SAÇ SAKAL BEYAZ, BEYAZ OLANLAR DA SİYAH ÇIKIYOR

        Kemoterapi ilaçlarından farkını da anlatan Doç. Dr. Karaca, kemoterapinin sağlıklı hücreleri de öldürdüğünü ancak akıllı ilacın yalnızca kanserli hücrelere müdahale ettiğini söyledi. Akıllı ilaçların da kendine özgü bazı yan etkileri olduğunu anlatan Doç. Dr. Mustafa Karaca, “Bazen çok şaşırdığımız, saçın bembeyaz çıkma durumu var. 20-25 yaşlarında hastalarımız geliyor ve saçı, sakalı, kaşı beyazlaşmış oluyor. Hastaların bazıları 'Hocam otobüste bana yer vermeye başladılar' diyor. Hastamızın saçı düzken çok kıvırcık çıkabiliyor. Hastalarımızın beyaz olan saç ve sakalları da siyah uzayabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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