Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp

ANTALYA'da sulama kanalına düşen otomobildeki Suriye aileden 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu.

Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu Yunus Berho yönetimindeki 15 MA 0595 plakalı otomobil, köprüden geçerken sulama kanalına düştü. Kazanın ardından 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kız kardeşler, 25 yaşındaki İbdisem Berho ve 9 yaşındaki Rihem Berho'ya ulaşılamadı. Otomobil ise çekiciyle sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Omar Hamdi (1,5) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.