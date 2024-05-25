Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp (2)

DEBİNİNDÜŞMESİ BEKLENİYOR

Antalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor. Arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA, İHH ve vatandaşların katılımıyla sürerken, kanala verilen suyun bir bölümü ise başka bir yere yönlendirildi. Debinin düşmesi beklenirken, UMKE'ye bağlı dron timi de bölgede arama yaptı.

Kaybolduktan sonra sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan İbtisem Berho'nun (25) hastanede yaşamını yitiren Omer Hamdi'nin (1,5) annesi, Rihan Berho'nun da ablası olduğu öğrenildi.