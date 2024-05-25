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        Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp (2)

        DEBİNİNDÜŞMESİ BEKLENİYORAntalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:30
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        Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp (2)
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        DEBİNİNDÜŞMESİ BEKLENİYOR

        Antalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor. Arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA, İHH ve vatandaşların katılımıyla sürerken, kanala verilen suyun bir bölümü ise başka bir yere yönlendirildi. Debinin düşmesi beklenirken, UMKE'ye bağlı dron timi de bölgede arama yaptı.

        Kaybolduktan sonra sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan İbtisem Berho'nun (25) hastanede yaşamını yitiren Omer Hamdi'nin (1,5) annesi, Rihan Berho'nun da ablası olduğu öğrenildi.

        Diğer yandan kaza öncesi otomobilin sürücüsü Yunus Berho'nun (52) akşam yemeği için yanına gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobille yola çıktığı, kaza yerinde direksiyonun kilitlenmesi sonucu fren yerine gaza bastığı ve otomobilin sulama kanalına düştüğü öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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