2024 TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı
TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları, Antalya'da düzenlenen 8'inci ve son ayakla sona erdi.
TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları, Antalya'da düzenlenen 8'inci ve son ayakla sona erdi.
Bu yıl şubat ayında başlayan TGF Türkiye Golf Turu kapsamında sezon boyunca Antalya, İstanbul ve Muğla illerinde müsabakalar oynandı. 16 kulüpten toplamda 36 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın 8'inci ve son ayağı Antalya'da gerçekleştirildi. Oynanan 8 ayak sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan birinci, Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp üçüncü olarak 2024 TGF Türkiye Golf Turu'nu tamamladı. Genel klasman tablosunda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular için final raundu sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere kupaları TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan tarafından verildi.
TGF Milli Takımlar Başantrenörü Yardımcısı Çağatay Ural, "Bütün sene boyunca süren bu yolculuğun son gününde hepinizle beraber olmak mutluluk veriyor. En başından sonuna kadar bütün hava ve saha koşullarında göstermiş olduğunuz çabanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve hepinizle gurur duyuyoruz. Bu sezon katılacağımız Milli Takım müsabakalarında da bizleri gururlandırıp başarılı olacağınızı inanıyoruz" dedi.
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