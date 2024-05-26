Kanala düşen otomobildeki çocuğu bulmak için 10 kilometrelik alan taranıyor

ANTALYA'dasulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları sürüyor. Otomobilin düştüğü nokta ile debisi düşürülen kanalın ayrıldığı küçük kanalları da arayan ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alan ile kanalın denize ulaştığı 4 alanda arama yapıyor.

Kaza, 24 Mayıs gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için 15 MA 0595 plakalı otomobili ile yola çıkan Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil, köprüden geçerken sulama kanalına düştü. 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, 1,5 yaşındaki Omar Hamdi sudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kız kardeşler İbdisem Berho (25) ile Rihan Berho'ya ise ulaşılamadı. Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.