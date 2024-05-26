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        Kanala düşen otomobildeki çocuğu bulmak için 10 kilometrelik alan taranıyor

        ANTALYA'dasulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:20
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        Kanala düşen otomobildeki çocuğu bulmak için 10 kilometrelik alan taranıyor
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        ANTALYA'dasulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları sürüyor. Otomobilin düştüğü nokta ile debisi düşürülen kanalın ayrıldığı küçük kanalları da arayan ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alan ile kanalın denize ulaştığı 4 alanda arama yapıyor.

        Kaza, 24 Mayıs gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için 15 MA 0595 plakalı otomobili ile yola çıkan Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil, köprüden geçerken sulama kanalına düştü. 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, 1,5 yaşındaki Omar Hamdi sudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kız kardeşler İbdisem Berho (25) ile Rihan Berho'ya ise ulaşılamadı. Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekipler, gece boyunca kanal ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Sonuç alınamayınca bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA ve İHH'nın katılımıyla dün sabah yeniden çalışma başlatıldı. Ekipler, kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta, İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Berho'nun cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Rihan Berho'yu arama çalışmaları da bu sabah yeniden başladı. Ekipler, otomobilin düştüğü nokta ile debisi düşürülen kanalın ayrıldığı küçük kanalları da arıyor. Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alan ile kanalın denize ulaştığı 4 alanda arama yapıyor. Dronun da kullanıldığı arama çalışmaları, kanalın denizle buluştuğu noktada devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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