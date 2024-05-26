Kanala düşen otomobildeki çocuğu bulmak için 10 kilometrelik alan tarandı; cansız bedeni bulundu (2)

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'nun, akşam saatlerinde cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, kazanın meydana geldiği yerden 4,5 kilometre uzakta arama- kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Rihan Berho'nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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