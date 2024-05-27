Antalya'da sarı-kırmızılıların şampiyonluk sevinci

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda kutladı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın, Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda yaşadı. Sokaklara çıkan çok sayıda taraftar, meşaleler yakıp 'Şampiyon Galatasaray' sloganlarıyla eğlendi. Attalos Heykeli önünde toplanan taraftarlar bir mankene Fenerbahçe forması giydirdi. Taraftarların sevincine yoldan geçen bazı sürücüler de klaksonlarıyla eşlik etti. Yolu trafiğe kapatmaya çalışan bazı taraftarlara ise polis uyarıda bulunarak izin vermedi.

Kutlamalara katılan bir taraftarın sarı-lacivert renkte bir tabutu ‘cenaze nakil aracı’ diye yazdırdığı otomobilinin üzerinde gezdirdiği görüldü. Şampiyonluk kutlayan kimliği belirsiz bir kişi ise evinin balkonuna çıkarak, pompalı tüfekle havaya defalarca ateş etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Diğer yandan kutlamalar öncesinde Işıklar Caddesi’nde bir grup taraftar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirilerine çeşitli maddeler fırlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Şampiyonluk kutlamalarının telefon görüntüleri detay