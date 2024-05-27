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        Antalya'da sarı-kırmızılıların şampiyonluk sevinci

        Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 00:13 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:15
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        Antalya'da sarı-kırmızılıların şampiyonluk sevinci
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        Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda kutladı.

        Süper Lig'de Galatasaray'ın, Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda yaşadı. Sokaklara çıkan çok sayıda taraftar, meşaleler yakıp 'Şampiyon Galatasaray' sloganlarıyla eğlendi. Attalos Heykeli önünde toplanan taraftarlar bir mankene Fenerbahçe forması giydirdi. Taraftarların sevincine yoldan geçen bazı sürücüler de klaksonlarıyla eşlik etti. Yolu trafiğe kapatmaya çalışan bazı taraftarlara ise polis uyarıda bulunarak izin vermedi.

        Kutlamalara katılan bir taraftarın sarı-lacivert renkte bir tabutu ‘cenaze nakil aracı’ diye yazdırdığı otomobilinin üzerinde gezdirdiği görüldü.

        Şampiyonluk kutlayan kimliği belirsiz bir kişi ise evinin balkonuna çıkarak, pompalı tüfekle havaya defalarca ateş etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Diğer yandan kutlamalar öncesinde Işıklar Caddesi’nde bir grup taraftar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirilerine çeşitli maddeler fırlattı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Şampiyonluk kutlamalarının telefon görüntüleri detay

        - Araç konvoyu detay

        - Sevinç gösterisinde bulunanlar detay

        - Meşale yakanlar detay

        - Genel detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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