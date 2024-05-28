Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Konut fiyatları Ruslara da pahalı geldi

        YABANCILARIN Türkiye'de en çok konut satın aldığı Antalya ve İstanbul'da yılın dört aylık dönemindeki satış, geçen senenin aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut fiyatları Ruslara da pahalı geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        YABANCILARIN Türkiye'de en çok konut satın aldığı Antalya ve İstanbul'da yılın dört aylık dönemindeki satış, geçen senenin aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. Bu iki ilde konut alan Rusların sayısı ise 2,5 kat oranında düştü.

        Bu yılın başından itibaren yabancıların Türkiye'den konut satın alımındaki talepler düşmeye devam ediyor. Türkiye'de yabancıların konut alımı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 oranında düşüş gösterdi. Nisan ayında 1272 konut satışı yapılan yabancılar, geçen yıl nisan ayında 2 bin 557 konut almıştı. Bu yıl 4 aylık toplamda yabancılar, Türkiye'de toplam 6 bin 957 konut satın aldı. Geçen yılın aynı döneminde 13 bin 483 olan yabancıya konut satışı yüzde 48,5 oranında düşüş yaşadı.

        Yabancıların en çok konut satın aldığı İstanbul ve Antalya'da fiyatların ciddi düzeyde yükselmesi sebebiyle özellikle son dönemde en çok alım yapan Ruslar ve Ukraynalılar, Dubai başta olmak üzere farklı ülke ve şehirlere yöneldi. Fiyatların yükselmesinin yanı sıra vatandaşlık için en az 250 bin dolar olan gayrimenkul yatırım bedelinin 400 bin dolara çıkartılması da etkenlerden biri.

        EN ÇOK SATIŞ ANTALYA'DAN

        Uzun yıllardır İstanbul ile Türkiye'de yabancıların en çok rağbet gösterdiği il olan Antalya, 2024 yılı nisan ayı sonu itibarıyla İstanbul'u geride bıraktı. Ocak-nisan arasındaki dört ayda toplam 6 bin 957 konut satışının 2 bin 478'i Antalya'dan yapıldı. Antalya'da geçen sene aynı dönemde 5 bin 201 olan satış rakamı yüzde 52,4 oranında azaldı. Nisan ayında da Antalya 454 konut satışıyla yabancıların en çok ilgi gösterdiği şehir oldu. Geçen yıl nisan ayında 1024 olan konut satışına göre de yüzde 55,7 oranında düşüş görüldü.

        Türkiye'de yabancıların en çok tercih ettiği ikinci kent olan İstanbul'da ise bu yılın ilk 4 ayında yabancıya 2 bin 460 konut satışı oldu. Geçen sene aynı dönemde 4 bin 395 konut satılan İstanbul'daki düşüş ise yüzde 44,1 oldu. Nisan ayında da ikinci sırada olan İstanbul'da 407 konut satın alan yabancılar, geçen sene nisanda ise 792 konut almıştı ve yüzde 48,7 oranında azalma gerçekleşti.

        Antalya ve İstanbul'dan sonra Türkiye'de yabancıların ilk dört ayda en çok konut aldığı iller şöyle sıralanıyor; Mersin 662, Ankara 170, Bursa 163, Yalova 158, Kocaeli 111, Muğla 108, İzmir 106, Aydın 103.

        RUSLAR 2,5 KAT AZALDI

        Nisan ayında ülke uyruklarına göre, en fazla konut satışı sırasıyla 293 ile Rusya Federasyonu, 117 ile İran ve 91 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. 2022 yılı Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden de Türkiye'ye de ciddi göç yaşanmıştı. Özellikle Rusya'dan yaşanan göç sebepli Antalya'da konut fiyatları astronomik düzeylere yükselirken, fiyatların geldiği nokta artık Ruslara da pahalı gelmeye başladı. Geçen yıl nisan ayında 817 Rus konut alırken, bu yıl nisan ayında 293'e düştü. Dört aylık toplamda ise geçen sene 4 bin 32 konut alan Rus sayısı yaklaşık 2,5 kat düşüşle bu sene 1654'e geriledi.

        Rusların Antalya'ya ilgisi azalırken, savaş sonrası kente yerleşen çok sayıda Rus aile de başta Dubai olmak üzere Sırbistan, Karadağ, Tayland gibi ülke veya şehirlere taşınmaya başladı. 2023 yılı sonu verilerine göre, Antalya'daki yerleşik yabancı sayısı 42 bin kişi azaldı, 167 binden 125 bine düştü.

        YABANCILARIN PAYI YÜZDE 2'YE KADAR DÜŞTÜ

        Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yabancılara satış adedinin toplam konut satışları içindeki payı 2022'de yüzde 4,6 iken, 2023'te yüzde 2,9'a, bu yıl ilk 4 ayda ise yüzde 2'ye düştüğünü söyledi. Özgün, “Bu orandan daha düşük bir payı en son yüzde 1,6 ile 2017'de görmüştük. Ocak-nisan dönemindeki yüzde 50'ye yaklaşan düşüş, sektörümüz ve Türkiye için çok ciddi bir gerileme. Yarı yarıya azalış görüyoruz. Buradaki ana etkenlerden biri yeni ekonomi politikalarıyla birlikte dolarda artış beklentisinin düşük olması ve enflasyonun önümüzdeki aydan itibaren gerilemeye başlayacağı beklentisi. Bu nedenle yabancılar yüksek getiri sağlamayacağını düşündüğü için konut yatırımından uzaklaştı. Geçen yıllarda Türk Lirası dolar karşısında hızlı değer kaybetmesine karşın konut fiyatları dolar bazında da artmıştı. Bir süredir konut fiyatlarındaki artış durdu, hatta bazı bölgelerde dolar bazında gerileme de var. Bu da yatırımcıları düşündüren sebepler arasında" dedi.

        SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN UZUN OLMASI DA ETKİLİYOR

        Hem oturum hem de yatırım amaçlı alımlarda ise satışları azaltan nedenlerin başında satın alma süreçlerinin uzamasının geldiğini belirten Özgün, “Öte yandan gayrimenkul sektöründe tanıtım ve reklam bütçeleri inşaat yapımındaki ve arsa maliyetlerindeki yükseklik ve artış nedeniyle düştü. Bu da Türk şirketlerinin özellikle yurt dışındaki görünürlüğünün düşmesine neden oldu. Bize göre yatırımcıyı düşündüren nedenlerden biri de Türkiye'de mülteci ve yabancı ayrımının iyi yapılamaması. Burada uluslararası yatırımcılara daha özel uygulamalar olabilir veya özel birimler oluşturulabilir. Bürokratik engellerin azaltılması ve süreçlerin hızlanması satış adetlerine pozitif katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Annesinin bağışladığı böbrekle hayat buldu
        Annesinin bağışladığı böbrekle hayat buldu
        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2023-2024 sezonunu değerlendirdi...
        Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2023-2024 sezonunu değerlendirdi...
        Alanya'da motosikletiyle kaldırıma çarpan öğretmen hayatını kaybetti
        Alanya'da motosikletiyle kaldırıma çarpan öğretmen hayatını kaybetti
        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
        İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
        Antalya'da "Kırgız Göçünün Kadın Yüzü" konulu toplantı düzenlendi
        Antalya'da "Kırgız Göçünün Kadın Yüzü" konulu toplantı düzenlendi