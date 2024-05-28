(ÖZEL) Bedensel engelli haltercilerin hedefi Avrupa Şampiyonası

Antalya'da yaşayan bedensel engelli halter sporcuları Simge Elif Poyraz (28) ve İsmail Zeki Korkmaz (23), Antalya Kapalı Spor Salonu'nda birlikte antrenman yaparak, 31 Mayıs'taki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyonada madalya hedeflediklerini söyleyen Korkmaz, “Sonraki hedef ise Avrupa Şampiyonası'nda da Antalya'mızı temsil etmek, uluslararası arenalarda bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.

Antalya'da 3 yaşında geçirdiği kaza sonrası omuriliğindeki zedelenmeden dolayı yürüyemeyen İsmail Zeki Korkmaz, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle başladığı halterde 2018 yılında Türkiye Şampiyonasında ikincilik, 2019'da ve 2021'de birincilik, 2023'te ise üçüncülük elde etti. Hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Simge Elif Poyraz ise başladığı halter sporunda 2018 yılında ikincilik, 2023 yılında birincilik elde etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Poyraz ve Korkmaz, 31 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Bedensel Engelli Para Powerlifting Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda haftanın altı günü antrenman yapan Poyraz ve Korkmaz, bu şampiyonada ilk 3'e girmeyi hedefliyor.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ" İsmail Zeki Korkmaz, 2018 yılında bedensel engelli halterine başladığını, 6 senedir Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yarıştığını anlattı. 6 senede 5 madalya kazandığını belirten Korkmaz, “Belediyemiz adına yarışarak Antalya'mızı Türkiye şampiyonalarında temsil ettim. Üst üste iki defa Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi Türkiye Şampiyonasında hem Antalya'yı hem Büyükşehir Belediyemizi temsil edeceğiz. Allah nasip ederse madalyayla geri döneceğiz. Bundan sonraki hedef de Avrupa Şampiyonasında Antalya'mızı temsil etmek. Uluslararası arenalarda Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Her bir bedensel engelli bireyin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü spor mobilite, güç ve hareketlilik kazandıran bir aktivite olduğu için insanların özel yaşamına da fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"MADALYALARLA DÖNMEK İSTİYORUZ" Simge Elif Poyraz ise 6 yıldır profesyonel olarak bedensel engelliler halteri yaptığını anlattı. Poyraz, “İlk yarışmamda 2018 yılında ikincilik elde etmiştim. 2023 yılında birincilik elde ettim. Zeki arkadaşımla birbirimize yardım ederek antrenmanlarımızı tamamlıyoruz. 31 Mayıs'ta yarışmamız var. Türkiye Şampiyonası olacak. Bu yarışmada da yeniden derece elde etmek istiyoruz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkemizi layığıyla temsil etmek istiyoruz. Antalya'mıza da madalyalarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.