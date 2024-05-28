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        (ÖZEL) Bedensel engelli haltercilerin hedefi Avrupa Şampiyonası

        Antalya'da yaşayan bedensel engelli halter sporcuları Simge Elif Poyraz (28) ve İsmail Zeki Korkmaz (23), Antalya Kapalı Spor Salonu'nda birlikte antrenman yaparak, 31 Mayıs'taki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:35
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        (ÖZEL) Bedensel engelli haltercilerin hedefi Avrupa Şampiyonası
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        Antalya'da yaşayan bedensel engelli halter sporcuları Simge Elif Poyraz (28) ve İsmail Zeki Korkmaz (23), Antalya Kapalı Spor Salonu'nda birlikte antrenman yaparak, 31 Mayıs'taki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyonada madalya hedeflediklerini söyleyen Korkmaz, “Sonraki hedef ise Avrupa Şampiyonası'nda da Antalya'mızı temsil etmek, uluslararası arenalarda bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.

        Antalya'da 3 yaşında geçirdiği kaza sonrası omuriliğindeki zedelenmeden dolayı yürüyemeyen İsmail Zeki Korkmaz, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle başladığı halterde 2018 yılında Türkiye Şampiyonasında ikincilik, 2019'da ve 2021'de birincilik, 2023'te ise üçüncülük elde etti. Hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Simge Elif Poyraz ise başladığı halter sporunda 2018 yılında ikincilik, 2023 yılında birincilik elde etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Poyraz ve Korkmaz, 31 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Bedensel Engelli Para Powerlifting Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda haftanın altı günü antrenman yapan Poyraz ve Korkmaz, bu şampiyonada ilk 3'e girmeyi hedefliyor.

        "BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ"

        İsmail Zeki Korkmaz, 2018 yılında bedensel engelli halterine başladığını, 6 senedir Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yarıştığını anlattı. 6 senede 5 madalya kazandığını belirten Korkmaz, “Belediyemiz adına yarışarak Antalya'mızı Türkiye şampiyonalarında temsil ettim. Üst üste iki defa Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi Türkiye Şampiyonasında hem Antalya'yı hem Büyükşehir Belediyemizi temsil edeceğiz. Allah nasip ederse madalyayla geri döneceğiz. Bundan sonraki hedef de Avrupa Şampiyonasında Antalya'mızı temsil etmek. Uluslararası arenalarda Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Her bir bedensel engelli bireyin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü spor mobilite, güç ve hareketlilik kazandıran bir aktivite olduğu için insanların özel yaşamına da fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

        "MADALYALARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

        Simge Elif Poyraz ise 6 yıldır profesyonel olarak bedensel engelliler halteri yaptığını anlattı. Poyraz, “İlk yarışmamda 2018 yılında ikincilik elde etmiştim. 2023 yılında birincilik elde ettim. Zeki arkadaşımla birbirimize yardım ederek antrenmanlarımızı tamamlıyoruz. 31 Mayıs'ta yarışmamız var. Türkiye Şampiyonası olacak. Bu yarışmada da yeniden derece elde etmek istiyoruz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkemizi layığıyla temsil etmek istiyoruz. Antalya'mıza da madalyalarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

        Kendisi gibi bedensel engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Simge Elif Poyraz, “Öncelikle kapalı kalmamalarını tavsiye ederim. Çünkü evde bunalıma girerler. Hareket etmeleri gerekiyor. Sosyal yaşamlarını geliştirmeleri gerekiyor. Çeşitli insanlar tanıyarak, çeşitli spor dallarıyla ilgilenerek gelişim sağlayabilirler" dedi.

        "ENGELİMİZ BİZE ENGEL DEĞİL"

        Halter sporunu çok sevdiğini anlatan Simge, “Halter kaldırırken kendimi çok güçlü hissediyorum. Her şeye, herkese inat, yürüyemiyor olabiliriz, bir engelimiz olabilir ama bu bize engel değil. Daha güçlü olacağız. Benim öz güvenim gelişti. Bundan önce gezip tozardım ama şu an tek hedefim şampiyon olmak ve evimi, arabamı alıp kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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