Otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti
ANTALYA'da otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.
ANTALYA'da otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpan sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin araçlara çarpma anı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı. Sürücü otomobiliyle yoluna devam ederken, çarptığı 4 araçta hasar oluştu. Sabah olayı fark eden araç sahipleri polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis araçlara çarpıp kaçan sürücünün kimliğini ve otomobilinin plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, caddede yan yana sıralı park halinde duran araçların arka kısımlarından çarpan sürücünün otomobiliyle bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.