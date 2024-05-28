Otomobiliyle park halindeki 4 araca çarpıp, yoluna devam etti

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı. Sürücü otomobiliyle yoluna devam ederken, çarptığı 4 araçta hasar oluştu. Sabah olayı fark eden araç sahipleri polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis araçlara çarpıp kaçan sürücünün kimliğini ve otomobilinin plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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