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        Antalyaspor ile sözleşme imzalamak için gelen Alex de Souza'ya coşkulu karşılama

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza, akşam saatlerinde havalimanında coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:30
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        Antalyaspor ile sözleşme imzalamak için gelen Alex de Souza'ya coşkulu karşılama
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza, akşam saatlerinde havalimanında coşkuyla karşılandı. Souza, "En büyük Antalyaspor" dedi.

        Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor, geçen haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile anlaştı. Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalyasporlu taraftarlar, Alex de Souza'yı havalimanında coşkuyla karşıladı.

        “EN BÜYÜK ANTALYASPOR”

        Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

        Kalabalık taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılanan Alex de Souza, konaklamak için kalacağı otele hareket etti. Alex'in 30 Mayıs Perşembe günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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