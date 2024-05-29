Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü

GAZİANTEP'in tescilli ürünü Antep fıstığı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde denendi ve tuttu. 1 yılda 8 bin fidan dağıtılan üreticiler, kurak ve atıl arazilere diktikleri fidanlardan meyve alıp satarak gelir elde etti.

Küresel iklim krizi ve kuraklık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük sorun olarak görülüyor. Kış aylarının kurak geçtiği, yağışın olduğu dönemlerde de sel ve su baskınlarının yaşandığı Antalya'da, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra STK'lar da çeşitli önlemler alıp, etkinliklerle suyun verimli kullanılmasına dikkati çekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da kentteki üreticiler için alternatif ürün çeşitlerine yönelerek çalışmalar yapıyor. Korkuteli ilçesinde su azlığı ve iklim değişikliğiyle hava sıcaklığının artması nedeniyle bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliği denendi.

Yapılan toprak ve su analizlerinin yanı sıra Gaziantep, Siirt ve Mardin'deki üreticilerle de görüşüldü. Bölgeden getirilen fidanlar deneme amaçlı dikildi ve iklime uyum sağladığı gözlendi. İlçede 1 dekar için 20 fidan hibe verilmesiyle ilgili proje başlatan büyükşehir belediyesi, geçen yıl 8 bin fidan dağıttı. Üreticilere bakım ve yetiştirmeyle ilgili gerekli desteği de sağlayan belediye, verim alan üreticilerin geri dönüşlerinden sonra hibe miktarını artırdı. Bu yıl sırada bekleyen 500 üretici olduğunu anlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, “İnceleme yaptık ve üzerine düşündük. Gaziantep ve çevresindeki bahçeleri inceledik. İklim ve toprak yapısının uyumuna bakarak çalışmayı başlattık. Bu yıl 3'üncü kez fidan dağıtımı yapacağız. Çiftçimiz bu işe çok ilgi gösterdi" dedi.

'GAZİANTEP VE ŞANLIURFA'YA NAZARAN DAHA RAHAT YETİŞİYOR' Asıl hedeflerinin kurak bölgelerdeki arazilerin değerlendirilmesi olduğunu söyleyen Saadet Tuğrul Ay, “Hiç ekim yapılmayan alanların değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Hiç sulamadan yetişen bir tür bu diktiğimiz fidanlar. İklim değişikliği ve kuraklık ana sorunumuz. Bizdeki iklim daha nemli ve toprağımız daha verimli. Antep fıstığının burada Gaziantep ve Şanlıurfa'ya nazaran daha rahat yetiştiğini gördük. Çiftçimiz yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu. Geçen seneki fiyatlarla 1 dekarlık alanda çiftçinin masraflar hariç 150 bin lira kazandığını ve Gaziantep'te 10 yılda tam seviyede ürün verir hale gelen ağacın, Antalya'da 7 yılda bu aşamaya geleceğini belirten Ay, “8 bine yakın fidan verdik. 500 çiftçimiz sırada bekliyor. 1 dekardan az olan arazilere vermiyoruz. Talep giderek artıyor" dedi.