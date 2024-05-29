Üniversite öğrencisi Ceylan, yurtta ölü bulundu

Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Demir'in bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Ceylan Demir (22), kaldığı yurtta ölü bulundu. Demir'in diyabet hastası olduğu, bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

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