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        Üniversite öğrencisi Ceylan, yurtta ölü bulundu

        ANTALYA'da üniversite öğrencisi Ceylan Demir (22), kaldığı yurtta ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:40
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        Üniversite öğrencisi Ceylan, yurtta ölü bulundu
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        ANTALYA'da üniversite öğrencisi Ceylan Demir (22), kaldığı yurtta ölü bulundu. Demir'in diyabet hastası olduğu, bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

        Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ceylan Demir, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Demir'in bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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