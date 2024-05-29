Müdür yardımcısının, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladığı iddiasına soruşturma

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6’ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B., iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı. F.M.B.'nin ailesi, okul servisinden indiği sırada çocuğun üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı gerekçesiyle A.Ç.’den şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı A.Ç. savcılıkça serbest bırakılırken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Nurten- Turan Kilit Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi F.M.B., 27 Mayıs’ta okul çıkışı eve giderken, servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı. A.Ç. aracını, servisten inen F.M.B.’nin üzerine sürdükten sonra kesici aletle kovaladı. Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B., durumu ailesine anlattı. Adnan Birgül, oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç.'den 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adnan Birgül'ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

'KESİCİ ALETLE OĞLUMU 50- 60 METRE KOVALAMIŞ'

DHA'ya konuşan Adnan Birgül, müdür yardımcısı A.Ç.'nin oğluna sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olay yaşadıkları için A.Ç.'den şikayetçi olduklarını anlatan Birgül, "Daha mahkememiz neticelenmeden geçen günlerde mesai saatleri içerisinde müdür yardımcısı A.Ç. planlı şekilde, aynı sınıfta okuyan oğlunu okuldan 1 saat önce alıp, Serik'teki evine bıraktıktan sonra tekrar okula dönmüş. Öğrenciler okuldan çıktıktan sonra okul servis aracını 2,5 kilometre takip etmiş. Evime 150 metre mesafede oğlum servis aracından indikten sonra A.Ç. aracını oğlumun üzerine sürmüş. Bunun üzerine oğlum korkmuş, çantasını yere atarak kaçmaya başlamış. O da aracından inerek elindeki kesici aletle oğlumu 50- 60 metre kovalamış. Bunu gören servisteki diğer öğrencilerle mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine elindeki kesici aleti hızla aracının arka koltuğuna atıp, aracıyla olay yerinden uzaklaşmış" dedi.