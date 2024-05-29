Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Müdür yardımcısının, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladığı iddiasına soruşturma

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müdür yardımcısının, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladığı iddiasına soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6’ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B., iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı. F.M.B.'nin ailesi, okul servisinden indiği sırada çocuğun üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı gerekçesiyle A.Ç.’den şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı A.Ç. savcılıkça serbest bırakılırken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

        Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Nurten- Turan Kilit Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi F.M.B., 27 Mayıs’ta okul çıkışı eve giderken, servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı. A.Ç. aracını, servisten inen F.M.B.’nin üzerine sürdükten sonra kesici aletle kovaladı. Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B., durumu ailesine anlattı. Adnan Birgül, oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç.'den 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adnan Birgül'ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

        'KESİCİ ALETLE OĞLUMU 50- 60 METRE KOVALAMIŞ'

        DHA'ya konuşan Adnan Birgül, müdür yardımcısı A.Ç.'nin oğluna sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olay yaşadıkları için A.Ç.'den şikayetçi olduklarını anlatan Birgül, "Daha mahkememiz neticelenmeden geçen günlerde mesai saatleri içerisinde müdür yardımcısı A.Ç. planlı şekilde, aynı sınıfta okuyan oğlunu okuldan 1 saat önce alıp, Serik'teki evine bıraktıktan sonra tekrar okula dönmüş. Öğrenciler okuldan çıktıktan sonra okul servis aracını 2,5 kilometre takip etmiş. Evime 150 metre mesafede oğlum servis aracından indikten sonra A.Ç. aracını oğlumun üzerine sürmüş. Bunun üzerine oğlum korkmuş, çantasını yere atarak kaçmaya başlamış. O da aracından inerek elindeki kesici aletle oğlumu 50- 60 metre kovalamış. Bunu gören servisteki diğer öğrencilerle mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine elindeki kesici aleti hızla aracının arka koltuğuna atıp, aracıyla olay yerinden uzaklaşmış" dedi.

        'ŞİKAYETÇİ OLAN VELİLERİ DARBETTİĞİNİ DUYDUM'

        Oğlu F.M.B. ile A.Ç.'nin oğlunun aynı sınıfta eğitim gördüğünü aktaran Adnan Birgül, "Normalde hiçbir sebep yok. Psikolojik sorunları mı var bilmiyorum. Daha önceki başvurularımızda da ailevi sorunları olduğunu söylemiş. Çocuklarımız aynı sınıfta oldukları için ortak dersleri oluyor. Birlikte futbol oynuyorlar. En ufak bir temasta bile 'omuz attın' gibi sorunlardan dolayı her şeye müdahale ediyor. Daha sonra da okul çıkışlarında öğrencileri sıkıştırıp, tehdit ediyor. Oğlum 6’ncı sınıf öğrencisi. Aynı sınıfta bu şahsın oğlu da okumakta. Haliyle çocuklar birlikte ders yapıyor. Ders aralarında bahçede çocuğuna en ufak bir temasta ya da 'yolda yürürken çocuğuma sürttün' diyerek çocuklara kin besliyor. Çocukların üzerine gidiyor. Kendi çocuğuna kimse dokunmayacak. Temas etmeyecek. Temas edenlere de şiddet uyguluyor. Daha önce birçok olayının olduğunu, başka çocuklara şiddet uyguladığını duydum. Şikayetçi olan velileri darbettiğini duydum. Bu son olayda bilgimiz olduğunda çocuğumu alarak en yakın polis merkezine gidip, şikayetçi oldum. Resmi süreci bekliyorum" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARIMIZI OKULDAN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

        Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini kaydeden Adnan Birgül, "Sınavların olduğu son dönemlerde oğlumun can güvenliği olmadığı için okula tereddüt ederek gönderiyorum. Bu şahsın okula dönmesi halinde veliler olarak çocuklarımızı okuldan çekmeyi düşünüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetlerimizi ilettik. Bu şahsın sorunlu biri olduğunu söylediler" dedi.

        Adnan Birgül, müdür yardımcısı A.Ç.'nin oğluna saldırdıktan sonra koşarak aracına binip gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Mutlu Ailem Mutlu Okulum" projesiyle sağlıklı aileler hedefleni...
        Antalya'da "Mutlu Ailem Mutlu Okulum" projesiyle sağlıklı aileler hedefleni...
        Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        Kemer'de kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı
        Antalya'da aranan 579 kişi yakalandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 2'ye yükseldi
        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 2'ye yükseldi
        Üniversite öğrencisi Ceylan, yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Ceylan, yurtta ölü bulundu