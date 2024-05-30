'Kurbanlık yok diyen spekülatörlere inanmayın'

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yeterli kurbanlık olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yardımcı, Türkiye'nin bütün illerinde yeterli kurbanlık olduğunu belirterek, "Spekülatörlere inanmayın" dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala birçok ilde kurban satış pazarları kuruldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu'na bağlı illerdeki kasap odaları da kurbanlık kilogram ve kesim fiyatlarını belirledi. İstanbul ve Ankara'da odalar liste açıklamazken, kilogram fiyatları 250 TL'den 310 TL'ye kadar değişiyor. Kesim fiyatları ise 4-5 bin TL büyükbaş, 500 TL'den 1000 TL'ye kadar küçükbaş, illere göre değişim gösteriyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 15 Haziran'da arife günü ile başlayacak, 16, 17, 18 ve 19 Haziran günleri kutlanacak Kurban Bayramı için Türkiye genelinde tüm illerde kurbanlık satışlarının başladığını açıkladı. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 785 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş kurban kesimi olduğuna dikkati çeken Yardımcı, bu bayramda fiyatlar yaklaşık iki kat artmış olmasına rağmen vatandaşların dini vecibelerini yerine getireceğine inandıklarını, yine bu sayılar civarında kurban kesimi beklediklerini belirtti.

'KURBANLIK FİYATLARI İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR' Her sene bayram öncesinde spekülatörlerin ortaya çıkıp, 'Kurbanımız yok, kurbanlık az' dediğine dikkat çeken Yardımcı, bu bayram öncesinde de aynı spekülasyonun yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüklerini aktaran Osman Yardımcı, Türkiye genelinde bu konuda bir değerlendirme yaptıklarını ve kurbanlık sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, “Geçen sene bizim besicilerin, kurbancıların elinde kurban kalmış. Böyle yaygara etmeye gerek yok. Kurbanımız da var. Hayvanımız da yeterlidir. Hiç kimse merak etmesin" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarının illere göre farklılık gösterebildiğini ifade eden Yardımcı, Türkiye Kasaplar Federasyonu'na bağlı illerdeki kasap odalarınca kendi kilogram ve kesim ücretlerinin belirlendiğini, fiyatların ilan edildiğini söyledi. Antalya'da dana kilogramının 300 TL, düve kilogramının 290 TL, sığır 280 TL, dişi küçükbaş 280, erkek keçi 300 TL, erkek koyun 310 TL olarak belirlendiğini aktaran Yardımcı, kesim ücretinin ise büyükbaş 5 bin TL, küçükbaş 800 TL olduğunu açıkladı. Her ilin kendine göre yapısı ve fiyatı olduğunu söyleyen Yardımcı, “Adana'da en çok koç satılır ve 240-260 arası gider, dana 270 TL civarı. İzmir'de büyükbaş 270-280 TL, küçükbaş ortalama 280 TL. Antep'te 250-270'e koç var, Mersin'de 270-280 TL. İstanbul ve Ankara fiyat açıklamadı ama piyasada verilen fiyatlar 270-280 TL dana, küçükbaş 280-300 TL arasında değişiyor" dedi.