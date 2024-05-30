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        235 gündür kayıp işitme engelli Nihal aranıyor

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 235 gündür kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) arama çalışmaları sürdürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:50
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        235 gündür kayıp işitme engelli Nihal aranıyor
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 235 gündür kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) arama çalışmaları sürdürüldü.

        Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık (25) ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

        KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

        Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.

        GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık işlemlerinin ardından tutuklandı.

        EN SON SİNYAL SERİK'TEN

        235 gündür kayıp olan Nihal Babayiğit'in cep telefonunun en son sinyal verdiği Serik ilçesi Eminceler ile Belek mahalleleri arasındaki bölgede, aramalara devam edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin de aralarında bulunduğu 100 polis, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadavra köpeği 'Mia', Su Altı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekiplerinin katıldığı aramalar, Acısu Deresi ile su kenarında sürdürüldü. İş makineleriyle de aramalara destek verildi. Şu ana kadar Babayiğit'in izine rastlanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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