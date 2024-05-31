130 kilometre hızla motosiklete çarpan alkollü sürücüye verilen cezaya tepki

ANTALYA'da sosyal medya fenomeni Furkan Yiğit (22), otomobiliyle alkollü ve ışık ihlali yaparak, 130 kilometre hızla Bilal Şişik ve Yusuf Kılıç'ın olduğu motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Furkan Yiğit yakalanıp ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bu süreçte ev hapsini de ihlal eden Furkan Yiğit’e, yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezaya tepki gösteren Bilal Şişik, "İnsan canı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Kaza, geçen yıl 24 Ocak’ta Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerinden çıkan Bilal Şişik, mesai arkadaşı Yusuf Kılıç'ı da yanına alarak, 07 BCU 768 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Bulvarda motosiklete, arkadan gelen 45 ACN 908 plakalı otomobil süratle çarptı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Furkan Yiğit, kaçtı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada ağır yaralanan Bilal Şişik ve Yusuf Kılıç, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan kişinin, sosyal medya fenomeni Furkan Yiğit olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Furkan Yiğit'in, 1,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Furkan Yiğit ifadesinde 130 kilometre süratle gittiğini, kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi. Savcılığa çıkarılan Furkan Yiğit’e, mahkemeye çıkarılana kadar ev hapsi cezası verildi.

EV HAPSİNİ İHLAL ETTİ

Kazadan 4 gün sonra Furkan Yiğit’in ev hapsi cezasına uymadığına ilişkin polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar olan ve 1 hafta yoğun bakımda tutulan Şişik ve Kılıç, sonrasında taburcu edildi.