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        Kruvaziyerle 135 bin turist geldi

        TÜRKİYE'de ocak-nisan döneminde 10 limana 123 kruvaziyerle 135 bin 114 turist geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:25
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        Kruvaziyerle 135 bin turist geldi
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        TÜRKİYE'de ocak-nisan döneminde 10 limana 123 kruvaziyerle 135 bin 114 turist geldi.

        Kruvaziyer turizmiyle ocak ve nisanı kapsayan 4 ayda 10 limana 123 gemi demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerde 135 bin 114 yolcu yer aldı. Amasra'ya 5, Antalya'ya 2, Bodrum'a 4, Çanakkale'ye 5, İstanbul'a 23, İzmir'e 6, Kuşadası'na 67, Marmaris'e 2, Samsun'a 5, Trabzon'a 4 kruvaziyer geldi.

        EN FAZLA YOLCU VE KRUVAZİYER KUŞADASI'NA GELDİ

        Kruvaziyerle gelen turistler Türkiye'de en fazla Kuşadası'nı tercih etti. Kuşadası Limanı'na demirleyen 67 kruvaziyerde 81 bin 615 yolcu yer aldı. İstanbul'a 23 gemiyle 26 bin 315, İzmir'e 6 kruvaziyerle 7 bin 994 turist geldi.

        AYLARA GÖRE KRUVAZİYER TURİZMİ

        Nisan ayında Türkiye'ye gelen 73 kruvaziyerde 74 bin 1 yolcu yer aldı. Aylar bazında kruvaziyer turizmi verilerine göre martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, ocakta ise 18 gemiyle 19 bin 986 turist Türkiye'ye ziyaret etti.

        9 YIL SONRA İLK

        Ocak nisan döneminde 2015 yılından sonra Türkiye'ye gelen en fazla kruvaziyer ile yolcu sayısına ulaşıldı. 2015'te aynı dönemde 185 kruvaziyerle 180 bin 297 yolcu ziyaret etmişti. Kruvaziyer turizminde 4 ayda gelen yolcu ve gemi sayısında 9 yıl sonra ilk yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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