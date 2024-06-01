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        Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu

        Antalya'da gerçekleştirilen 10'uncu İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Türkiye, üçüncü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:00
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        Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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        Antalya'da gerçekleştirilen 10'uncu İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Türkiye, üçüncü oldu.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonada üçüncülük maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı. 49'uncu dakikada Ahmet Ergin, 63'üncü dakikada Mete Kılıç ve 90+5'inci dakikada Mert Ali Özen'in golleriyle Türkiye karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ay yıldızlılar bu galibiyetle şampiyonada üçüncü oldu.

        Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı. Şampiyonanın finalinde Ukrayna ile Fransa karşılaşacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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