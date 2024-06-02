Canını ihmal, kuralları ihlal eden skuter kullanıcılarından kazaya davetiye

ŞEHİR içi ulaşım kolaylığı sağlayan elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşması, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kaza sayılarındaki artışa yansıdı. Türkiye'de geçen yıl 21 sürücünün yaşamını yitirmesi, 2 bin 50 sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanan 2 bin 446 kazaya rağmen bilinçsiz skuter kullanıcılarının canlarını tehlikeye atarak, koruyucu ekipman kullanmaması, 2 kişi yolculuk yapmaları dikkat çekti.

Trafiğe takılmadan, toplu taşıma ve taksi kullanmadan, kullanıcılarına kolay, hızlı ulaşım sağlayan elektrikli skuter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi. Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan skuterlerin şehir içi kullanımı yaygınlaştı. Şehir içi araç trafiğinde skuter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de fazlalaştırdı. Ulaşım kolaylığından tercih edilen skuterler, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı. Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan skuter sayısı 2 bin 446 oldu. Bu kazalarda 5'i olay yerinde, 16'sı hastanede olmak üzere 21 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 50 sürücü de yaralandı.

KAZALARDA ARTIŞ

Ulaşımda skuter kullanımının yaygınlaşması kaza sayılarında önceki yıllara göre artışa neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elektrikli skuter kazası verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2022'de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bin 840 kazada 8 sürücü öldü, bin 554 sürücü yaralandı.

SKUTER KULLANICILARININ İHMAL VE İHLALİ

Kaza sayısı artarken bilinçsiz skuter kullanıcılarının can güvenliklerini ihmal ederek, kurallara uymaması dikkat çekti. Şehir içi ulaşımda skuter kullanıcılarının en fazla koruyucu ekipman kullanımını ihmal ettiği, yasak olmasına rağmen skuter ile 2 kişi yolculuk yaptığı gözlendi. Bazılarının da trafikte belirtilen alanda skuter kullandığı ancak koruyucu ekipman takmadığı ve çift kişi sürüş yasağına uymadığı görüldü. Skuter kullanıcılarının, kaldırımda sürüş ve rastgele alanlara aracı park etmesiyle, yayaların güvenliğini tehlikeye attığı, yasak olmasına rağmen 16 yaşından küçüklerin de skuter kullandığı gözlendi.