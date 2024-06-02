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        Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

        ANTALYA'da, otel servis midibüsünün devrildiği kazada sürücü Uğur Efe (48), hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:30
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        Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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        ANTALYA’da, otel servis midibüsünün devrildiği kazada sürücü Uğur Efe (48), hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardan Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Uğur Efe’nin kullandığı 07 BRG 377 plakalı otel servis midibüsü, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti. Midibüsten kopan parçalar karşı şeritte seyir halindeki 07 ABE 168 plakalı araca çarptı. Kazada sürücü Uğur Efe ile 7 kişi yaralandı.

        Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler yaralıları midibüsten çıkartarak ambulanslarla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan sürücü Uğur Efe hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası devrilen midibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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