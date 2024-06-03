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        Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor

        AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:55
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        Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor
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        AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirterek, “Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye’nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı. Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu:

        “Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

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