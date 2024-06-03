Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor

AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirterek, “Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye’nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı. Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu: